Casado torna a posar sobre la taula els pactes de la Moncloa i Sánchez l'acusa de voler enderrocar-lo

El líder de PP, Pablo Casado, s'ha queixat aquest dimecres que el Govern no hagi ni tan sols valorat els pactes d'Estat que el principal partit de l'oposició li ha ofert, però el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, dubte que Casado s'hagi moderat i acusa la seva formació d'aliar-se amb la ultradreta per pretendre "enderrocar" a un Executiu "legítim" aprofitant la pandèmia de coronavirus.









A la sessió de control a Govern al Congrés dels Diputats, Casado ha culpat l'Executiu pel que considera una gestió caòtica de l'emergència sanitària, però també de l'economia i ha denunciat la "vella" estratègia socialista de "fer oposició a l'oposició ".





Unes acusacions de què s'ha valgut Sánchez per posar en qüestió que Casado busqui fer d'el PP un partit centrat, com va defensar aquest dilluns el líder popular davant la Junta Directiva Nacional del seu partit. No obstant això, Sánchez ha presentat a PP com una formació que ha creat un "front comú" amb la ultradreta per "descavalcar un govern legítim". "El resultat, un gran fracàs", ha conclòs