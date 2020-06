Els barons del PSOE bloquegen l'impost a les grans fortunes de Podem

L'impost a les grans fortunes està creant una bretxa dins el PSOE. El president de el Govern està d'acord amb la iniciativa de Podem, que vol crear aquesta nova taxa per als patrimonis superiors al milió d'euros. No obstant això, homes de el PSOE com Vara, Page o Lambán estan fent un bloc per evitar que l'Executiu pugui tirar endavant la reforma, segons informa ElConfidencialDigital.









Davant les pressions internes, Sánchez està tractant de desvincular aquest nou impost del seu programa de Govern. No obstant això, Pablo Iglesias continua insistint, defensant que la creació d'una taxa especial per afrontar la crisi del Covid-19 "és un consens no només a Espanya sinó a Europa".