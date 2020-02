Els barons del PSOE avalen el diàleg amb Catalunya

Els líders autonòmics de el PSOE han defensat aquest dissabte al Comitè Federal del partit la taula de negociació entre el Govern i la Generalitat "dins de la llei", si bé el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, ha advertit que la Constitució permet parlar de moltes coses, "però també limita parlar d'altres".









Així ho han expressat diversos 'barons' socialistes en declaracions als mitjans en la seva entrada al Comitè Federal de PSOE, que se celebra aquest dissabte a Madrid, i en la qual s'abordarà el diàleg amb Catalunya.





En aquest sentit, García Page ha reivindicat el diàleg "dins de la llei" i considera que d'aquesta Comitè sortirà la "garantia" que el Govern defensarà la "igualtat" entre la resta d'espanyols.





Per la seva banda, la líder del PSOE andalús, Susana Díaz, ha insistit en el "compromís" per part de el president de Govern central, Pedro Sánchez, de garantir la llei: "El diàleg i la llei van de la mà".





El president de Castella-la Manxa ha reconegut que existeix "millor voluntat" per part del Govern que de les institucions catalanes a aquest diàleg i ha apellat a sortir "de l'atzucac" en el qual es troba, al seu judici, Catalunya. "Cal fer plantejaments que no confonguin la societat catalana amb la seva classe dirigent", ha subratllat.





Considera "lògic" que la reforma del Codi Penal, plantejada pel Govern central, no s'emporti a aquesta taula de negociació perquè és de "sentit comú" que aquells que han comès els delictes de sedició i rebel·lió, segons ha dit, "siguin jutge i part".





A la reunió d'aquest dissabte també ha acudit el president d'Aragó, Javier Lambán, un dels barons socialistes escèptics amb aquesta taula de negociació, qui no ha fet declaracions a la premsa a la seva entrada al Comitè. Lambán ha abandonat la reunió després d'escoltar la intervenció de Pedro Sánchez, evitant quedar-se al debat posterior.





Qui no ha pogut acudir al Comitè Federal ha estat el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, per altres compromisos. També s'han absentat els secretaris generals socialistes a Castella i Lleó, Luis Tudanca, amb agenda a Lleó, i Diego Conesa de Múrcia, per motius personals.





El president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha promès que el diàleg per a atendre el problema amb l'independentisme a Catalunya no anirà en detriment de les necessitats d'altres autonomies.





"Superar el conflicte que divideix els catalans entre si i que tensiona lògicament les relacions entre Catalunya i el conjunt del país és fonamental per a continuar avançant. Però l'atenció a aquest problema no es farà en perjudici d'altres necessitats territorials urgents", ha garantit en la seva intervenció davant el Comitè Federal del PSOE.





Sánchez ha nomenat a continuació algunes d'aquestes necessitats urgents. "Extremadura necessita un tren digne i el necessita ja; Murcia necessita que la Mar Menor recuperi la vida que va tenir; Castella i Lleó demana que conjuminem forces per a revertir la despoblació, tots els agricultors d'Espanya miren amb preocupació al debat de la PAC a Brusselles i demanen la defensa dels seus drets i la seva economia", ha enumerat.





"Cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'Espanya esperen atenció a les seves demandes. El meu compromís és que la tindran", ha afirmat Sánchez, avançant-se a algunes de les intervencions dels líders autonòmics que han pres la paraula després en el debat.