Illa sobre el diàleg amb el Govern: "Si convé, anem a arriscar"

El ministre de Sanitat i secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que el Govern central no anirà a la defensiva en el seu diàleg amb el Govern, i ha apostat per tornar a la política el que creu que és de la política : "Respectant l'Estat de Dret, però ho farem i, si convé, anem a arriscar i posar en marxa una agenda de retrobament".









"Res d'anar a la defensiva i a reaccionar. Anem a posar sobre la taula les coses tal com són", ha garantit en l'obertura de la XIV Assemblea de Federació de el PSC del Baix Llobregat, a Sant Just Desvern (Barcelona), en la qual també ha intervingut l'alcalde del municipi, Josep Perpinyà.





Illa ha assegurat que, quan el president de la Generalitat, Quim Torra, convoqui les eleccions, des del PSC estaran preparats: "Esprintarem i guanyarem" per aconseguir que sigui president el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, perquè Catalunya no es pot permetre que el PSC no guanyi els comicis si vol que s'imposi l'agenda del retrobament, ha dit.





Considera que la candidatura que Cs vol articular a Catalunya amb el PP i altres formacions i entitats constitucionalistes aclareix l'escenari: "Finalment estan tots en el lloc en el qual han d'estar", mentre altres s'estan barallant per veure qui patrimonialitza una opció que no serà la de el futur per a Catalunya, ha assegurat en referència als partits independentistes, que no ha citat.





Davant unes 200 persones -s'han acreditat 174 delegats-, Illa ha subratllat la importància de reconèixer errors, cosa que creu que no fan tots els partits, i ha explicat que el PSC té com a reptes créixer en militants i territorialment, modernitzar-se i "seguir governant ", per al que ha demanat ambició.





"Si alguna cosa sóc, sóc un producte pur PSC", ha proclamat Illa, que ha assegurat que el PSC pot mirar als ulls de tots els actors perquè no han mentit i han intentat generar consensos i no dividir, i ha afegit que treballaran per el diàleg mentre altres es disputen el mèrit d'haver estat els seus impulsors.





Illa, en la seva primera intervenció presencial en un acte de partit des que és ministre, ha sostingut que la Constitució és la garantia que qui vulgui la independència pot defensar-la i també el contrari: "Si decidim entre tots canviar-la, doncs endavant, però entre tots".





Després augurar que aquest Govern central durarà quatre anys i no només administrarà, sinó que transformarà, Illa ha ressaltat que se centra en un eix de progrés i en un segon eix de diàleg, en el qual ha emmarcat una "agenda de retrobament que marcarà la agenda política" els propers mesos.