Sánchez veu "impossible" sumar a Vox a pactes i compara Abascal amb Casado: "Mateix llibre però amb tapa dura"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha assumit aquest dimecres com a "impossible" sumar a Vox a qualsevol pacte d'unitat després de la crisi del coronavirus i ha comparat el discurs del seu líder, Santiago Abascal, amb el de el president del PP, Pablo Casado , tot i que "amb tapa més dura".









A la sessió de control a Govern al Congrés, Abascal ha preguntat a el cap de l'Executiu si de veritat creu que Espanya sortirà més fort d'aquesta pandèmia, en al·lusió a l'eslògan utilitzat pel Govern; el que ha servit a Pedro Sánchez per retreure-li que faci la mateixa pregunta que ja li va formular fa una setmana el líder de PP.





"És habitual que vostès obrin camí i el PP segueixi la seva línia, però en aquest cas el senyor Casado se li ha avançat", ha ironitzat Sánchez. "Casado i vostè fan la mateixa intervenció, el mateix guió, publiquen el mateix llibre, encara que vostè ho fa amb tapa dura", ha reconegut a Abascal.





En qualsevol cas, Sánchez ha aprofundit en la seva convicció que Espanya pot "sortir més fort" de l'actual situació si la resposta es formula "des de la unitat i la justícia social", dues condicions que veu difícils amb Vox perquè el seu discurs i el de Govern són "com l'aigua i l'oli". "La unitat amb vostè difícil per no dir impossible", ha retret. Pel que fa a la justícia social, ha recordat que Vox va ser l'únic grup que no va votar a favor de l'Ingrés Mínim Vital.





Malgrat això, el president de el Govern ha insistit en donar una resposta "positiva, sostenible i inclusiva" a la crisi i ha repassat algunes de les mesures de l'Executiu per "transformar" l'economia en aspectes com el canvi climàtic, la ciència - "ja sé que això a vostès els importa un pebrots" -, amb una revisió de sistema fiscal o la modernització de el sistema educatiu.





VOX: "RUÏNA, DIVISIÓ I ATROPELLAMENT"

Abascal no creu, però, que Espanya pugui sortir més fort d'aquesta crisi mentre Sánchez segueixi a el front de Govern i Pablo Iglesias ocupi també un seient al Consell de Ministres. "Ruïna, divisió dels espanyols i atropellament a les institucions democràtiques", ha resumit.





El líder de Vox ha assenyalat que l'Executiu no només ha provocat "48.000 morts" per coronavirus sinó que també ha causat "ruïna" amb les xifres d'atur, ERTOs, autònoms sense ingressos o les cues "quilomètriques" dels menjadors socials. A més, ha vaticinat que també aconseguirà rècord amb l'efecte crida que Vox assegura que generarà l'Ingrés Mínim Vital.





Però a més, ha acusat el Govern d'atacar la Corona en la seva convicció "aixafar qualsevol institució democràtica". "El vicepresident ataca i el president calla", ha criticat sumant també a les institucions "atropellades" la Fiscalia General de l'Estat, l'Advocacia de l'Estat, els jutges o la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.