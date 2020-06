Pere Aragonés dóna un ultimàtum a Sánchez: o amb Cs o amb ERC

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, li ha enviat un avís al president de Govern central, Pedro Sánchez. O pacta amb Esquerra Republicana de Catalunya per mantenir la governabilitat o es decanta per Ciutadans.





El líder republicà ha volgut deixar clar que pretendre al mateix temps el suport dels dos partits és incoherent, "som incompatibles", ha afirmat, i ha deixat entreveure que tot es decidirà en els pròxims pressupostos generals que l'executiu present al Congrés.









Aragonès ha afirmat, en declaracions a Europa Press, que la seva prioritat a l'hora de pactar els pressupostos amb el Govern és que en ells es plasmi una política clarament progressista i que defensi els drets i llibertats que ERC vol per a Catalunya. "O la sortida a aquesta situació és una sortida progressista i una sortida d'acord amb a drets individuals i col·lectius, com el dret a decidir de Catalunya, o és una sortida neoliberal basada en la desigualtat i que paguin els de sempre", ha subratllat. L'altra opció, segons el coordinador general d'ERC, és "l'austeritat i les retallades que defensen els d'Inés Arrimadas".





Pel que fa als pactes puntuals que pugui assolir el Govern amb el partit taronja, Aragonès s'ha mostrat contrari a participar-hi, deixant clar que si l'executiu pacta els pressupostos amb Cs, ERC es quedarà al marge . "No participarem de cap pacte que impliqui una sortida neoliberal i que no accepti els drets i llibertats individuals i col·lectius. Aquest és el model de pactar amb Ciutadans".





TAULA DE DIÀLEG

Aragonès pronostica que les propostes que posi sobre la taula el Govern a l'hora de buscar suports per als pressupostos generals de l'Estat de 2021 seran "molt definitòries" de les aliances que vulgui segellar. "Perquè hi hagi continuïtat en aquest escenari de col·laboració política s'han de mantenir els principis amb què va néixer la legislatura: taula de diàleg i política amb mà esquerra i progressista", ha subratllat el dirigent republicà.





En aquest context, s'ha afanyat a deixar clar que "ERC no té vocació de crossa de ningú" ni "de ser un partit de la governabilitat d'Espanya". "Nosaltres tenim la vocació de ser el partit de la independència de Catalunya, el partit de la justícia social a Catalunya i el partit de la República Catalana", ha abundat.





Per això va facilitar la investidura de Sánchez, "perquè s'obrís una etapa de negociació per un conflicte polític" i que per primera vegada "un Govern espanyol s'assegués a negociar amb Catalunya i en el qual el Govern de Catalunya plantegés l'autodeterminació i l'amnistia", ha explicat,





"I això ha de continuar fent-se", ha insistit el vicepresident català, que ha afirmat que ERC mai renunciarà a aquest fòrum de diàleg polític i que, en tot cas, si l'acostament del PSOE i Unides Podem a Ciutadans arribés a comprometre el futur de la taula de diàleg sobre Catalunya, "el problema el tindran altres", no ERC, que sempre ha defensat el mateix.





Finalment, respecte a les declaracions del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, sobre que els plantejaments del PNB són "més intel·ligents" que els dels independentistes catalans, Aragonès ha refusat confrontar amb el dirigent popular i s'ha limitat a comentar que no sol seguir el "consell" dels membres del partit de Pablo Casado i que prefereix "tenir altres assessors".