Rufián acusa Sánchez de donar un gir a la dreta

ERC ha alertat aquest dimecres al Govern central del perill que, al seu parer, representa "donar aire a la dreta", com considera que ha fet l'Executiu pactant amb Ciutadans les últimes pròrrogues de l'estat d'alarma en lloc de comprometre amb els republicans.









A la sessió de control a Govern al Congrés, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha retret al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, aquest aparent canvi de socis. Sánchez li ha contestat reafirmant el seu compromís de reactivar la taula de diàleg sobre el conflicte català pactada amb ERC a la investidura i reivindicant la resposta "progressista" que el seu Govern està donant a la crisi provocada pel coronavirus, molt diferent, ha dit, de la que va donar el PP en l'última crisi financera.





Malgrat sostenir que els compromisos que va adquirir per tirar endavant la seva investidura romanen vigents, Sánchez ha explicat que la pandèmia de coronavirus, "inèdita" en els últims 100 anys, "ha canviat completament el panorama" obligant a l'Executiu a centrar els seus esforços en gestionar l'emergència sanitària i les seves conseqüències econòmiques.





UN PROGRAMA DE GOVERN PER A 4 ANYS

Ara bé, de cara als "quatres anys" de legislatura que queden per davant Sánchez ha reivindicat el programa de govern de la coalició amb Podem perquè el considera "més necessari que mai".





Rufià, en canvi, ha continuat amb els retrets i ha dibuixat una Espanya dividida en tres: "La dels uns, la dels altres i la dels que al·lucinen amb vostès perquè fan matemàtiques en lloc de política en temps tan greus".





El portaveu republicà s'ha queixat que el Govern triï "10 vots segurs de la dreta", en al·lusió a Ciutadans, "a canvi de res" en lloc dels vots del republicanisme català d'esquerres que exigia com a contrapartida "ajudes socials per treure a la gent del forat en què està ".





No obstant això, la negociació amb ERC perquè canviessin el seu vot contrari a la pròrroga de l'estat d'alarma va encallar, sosté l'Executiu, no per les ajudes socials sinó per la insistència dels republicans a comprometre una data per a la reactivació de la taula de diàleg sobre Catalunya.





LA GUÀRDIA CIVIL "MENTEIX"

Rufián ha esmentat l'enrenou que a la Guàrdia Civil ha generat el cessament del cap de la Comandància a Madrid, Diego Pérez dels Cobos, com un exemple del perill de donar aire a la dreta i ha carregat contra la qualitat dels informes del cos , "tan falsos" ara, quan afecten el Govern en el marc de les investigacions en curs sobre l'autorització de les marxes de l'8M, com quan s'utilitzaven, ha denunciat, contra els impulsors del 'Procés'.





Però els retrets de Rufián no s'han dirigit en exclusiva a Sánchez, també ha interpel·lat a Unides Podem a compte d'un informe d'Amnistia Internacional que sol·licita la immediata posada en llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tots dos condemnats en la causa sobre el procés independentista català.





"Ara ja no interpel·la només a Tribunal Suprem, sinó que interpel·la a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat. ¿Els interpel·la a vostès, Govern progressista de diàleg i plurinacional? ¿I a vostès, senyories de Unides Podem, els interpel·la?", ha demandat Rufián.