Rufián amenaça el PSOE amb posar punt i final a la legislatura

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, que "sacrificar" a la seva formació per pactar amb Ciutadans i salvar "el seu estat d'alarma" pot suposar "portar-se per davant potser de manera irremeiable l'esperit de la investidura", és a dir, la supervivència del bloc progressista que li va permetre seguir a la Moncloa.





Rufián ha finalitzat la seva primera intervenció en el debat de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma sense verbalitzar el seu vot negatiu, però tot fa indicar que repetirà en el 'no', a jutjar pel dur discurs que ha dedicat al president del Govern central i també als seus socis de Unides Podem.









El portaveu d'ERC ha carregat contra l'executiu per negar-se a negociar les cinc propostes que la seva formació havia posat sobre la taula per abandonar el seu rebuig a la pròrroga i per mirar, per segona vegada, al partit d'Inés Arrimadas, de qui ha dit que "no és (Angela) Merkel", sinó "(María Dolores de) Cospedal".





També ha deixat un avís per a la formació de Pablo Iglesias, alertant-los que si avui Sánchez pacta amb "la dreta" el següent pas pot ser que "els lleons" s'acabin "menjant" a Unides Podem.