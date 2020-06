ERC amenaça Sánchez: donarà per finalitzada la legislatura si no compleix l'acord

ERC ha avisat el Govern de Pedro Sánchez que, si no compleix els compromisos recollits en l'acord pel qual els republicans s'abstindran en la pròrroga de l'estat d'alarma, no podran comptar amb ERC a la resta de la legislatura: "Ja hem avisat el PSOE que, si no es compleix amb els compromisos, s'acaba la legislatura per part d'ERC. Està a les seves mans ".









Així s'han expressat fonts republicanes, després que el Govern hagi arribat a un acord amb Cs perquè el partit taronja doni suport a la nova pròrroga de l'estat d'alarma, ja que aquest pacte és contradictori amb el qual l'executiu de Sánchez va signar amb ERC.









El pacte amb ERC fixava que, entre altres qüestions, l as comunitats autònomes recuperarien les competències a partir de la fase 3 de la desescalada i decidirien quines mesures apliquen, però l'acord de Govern amb Cs determina que les mesures en aquesta última fase seran " idèntiques per a tot Espanya ".





Davant d'aquesta situació, les fonts ja citades han sostingut que l'acord entre el Govern i Cs és "pur tacticisme, però no té cap efecte sobre els acords anteriors", pel que creuen que el pacte que preval és el seu.





"Precisament, l'acord entre ERC i el Govern espanyol es va fer abans per deixar a Cs a la irrellevància, com així ha estat. Catalunya recuperarà les competències quan les zones sanitàries vagin entrant en la fase 3 i podrà decidir quines mesures es fan a partir d'aquest moment. Això està blindat ", han afirmat, pel que estan convençuts que el Govern tornarà les competències a la Generalitat a partir d'aquesta fase.





Per a ERC, és Cs qui ha d'explicar per què torna a pactar amb el PSOE si, al seu judici, "ja s'ha blindat el retorn de la taula de negociació" entre governs sobre el conflicte català.





SERGI SABRIÀ

En declaracions a TV3, el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha defensat que l'acord dels republicans amb el Govern és previ al de Cs, que interpreta com un moviment tàctic per "sortir del costat de la dreta ", però que no té efectes, segons ell.





Ha reivindicat que el pacte amb el Govern és positiu per a Catalunya perquè permetrà, entre altres qüestions, tornar competències a la Generalitat, posar una data per a finalitzar l'estat d'alarma, garantir que, en un hipotètic rebrot, no s'aplicarà altre estat d'alarma per protegir drets i llibertats, i la represa de la taula de diàleg.





Sabrià ha insistit que, si el Govern no compleix aquests compromisos, ERC tornarà al 'no' i deixarà de donar suport a les principals accions de l'Executiu de Sánchez: "Hem demostrat moltes vegades que no tenim moltes manies".





"Si no es compleix, tornarem al 'no' i serà un 'no' als pressupostos i a la legislatura. Ja vam estirar l'última, ja provoquem les eleccions no votant uns pressupostos. Per tant, nosaltres no tenim manies. Si tenim l'oportunitat d'avançar en la taula de diàleg, a favor. Si no, la legislatura per a nosaltres s'ha acabat i ja es espavilaran ", ha conclòs.