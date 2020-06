La iniciativa 'Re.school' intenta guiar els professors davant la incertesa provocada pel coronavirus

Quan el 14 de març es va decretar l'estat d'alarma, el sector educatiu va haver de reaccionar ràpidament per adaptar les seves classes i materials a la situació de confinament. Mai abans els docents havien hagut de canviar la seva metodologia tan dràsticament, de manera que durant els últims mesos el procés d'adaptació escolar s'ha dut a terme sense referents.









Arran d'aquesta problemàtica va sorgir fa unes setmanes el projecte Re.school , un fòrum de dos dies que tindrà lloc el 24 i 25 de juny en què diversos ponents intentaran donar resposta als problemes que més preocupen als docents avui dia .



"Re.school és una iniciativa que duem a terme emprenedors de el sector educatiu i que pretén crear un espai de debat per compartir les bones pràctiques i les experiències que ens porten a afrontar aquest canvi tan gran que tenim davant", explica a Catalunya Press Cristina Puig, de les entitats Boolino i Fiction Express. "La iniciativa sorgeix perquè el sector educatiu, històricament, ha compartit molt més que altres sectors laborals. Un professor no és competència per a un altre professor. És un sector molt vocacional i per tant és habitual que es comparteixin bones pràctiques, experiències... aquesta situació ens ha portat a tots al límit i ha provocat que cadascú es preocupi per les seves classes", segueix.





Des d'aquesta plataforma creuen que no cal esperar a veure què passarà el proper curs: Re.school

neix per avançar-se al que pugui passar a partir d'ara i per repensar com seran les escoles a partir del mes de setembre per tal que els centres educatius estiguin preparats.





"El que pretenem és crear aquest espai on es pugui beure de la mà dels experts, que puguin parlar, que se'ls pugui fer preguntes ... Que tothom pugui dir la seva i que, a partir d'aquí, cada persona pugui aplicar-lo a la seva realitat ", comenta Cristina Puig, que explica que si bé el Govern central dóna unes directrius, en la realitat aquestes no sempre es poden seguir rigorosament, i per tant cal trobar la manera que més serveixi als professors per poder continuar amb el seu temari escolar.









El projecte va néixer de la mà de Fiction Express, una plataforma de lectura en línia, i poc a poc s'hi han afegit col·laboradors com Ship2Be -un fons d'inversió amb projectes socials-, Viima -una plataforma de crowdthinking o pensament cooperatiu, amb els quals llançaran el laboratori d'idees a partir de el qual es construiran més projectes- i altres com Biblioteques de Catalunya i Amazon. "És una iniciativa en què tots participen desinteressadament", recorda Puig.





El fòrum, que pot seguir-se des de qualsevol lloc de món, se celebrarà els dies 24 i 25 de juny de 19 a 22h (hora espanyola) i comptarà amb ponents com Carmen Pellicer, Mohit Mihda, Fidelma Murphy i Josep Vives.