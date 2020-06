El jurat del Princesa d'Astúries reconeix el compromís d'Anne Carson amb l'emoció, el pensament i la tradició

El jurat que ha atorgat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2020 aquest dijous a Anne Carson ha reconegut el seu "compromís amb l'emoció i el pensament, amb l'estudi de la tradició i la presència renovada de les Humanitats com una manera d'aconseguir millor consciència del nostre temps ".









"En els diferents àmbits de la seva escriptura, Anne Carson ha assolit unes cotes d'intensitat i solvència intel·lectual que la situen entre els escriptors més destacats de el present", assenyala l'acta.





I afegeix que "des de l'estudi de el món grecollatí ha construït una poètica innovadora on la vitalitat de el gran pensament clàssic funciona a la manera d'un mapa que convida a dilucidar les complexitats de el moment actual".





El jurat de el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2020 ha estat integrat per Xuan Bello Fernández, Anna Caballé Masforroll, Gonzalo Celorio Blasco, José Luis García Delgado, Jordi Gràcia García, Lola Larumbe Doral, Antonio Lucas Herrero, Carmen Millán Grajales, Rosa Navarro Duran, Laura Revolta Sanjurjo, Carmen Riera Guilera, Iker Seisdedos García, Jaime Siles Ruiz, Diana Sorensen i Sergio Vila-Sanjuán Robert, presidit per Santiago Muñoz Machado i actuant com a secretari Fernando Rodríguez Lafuente.