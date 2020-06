Adéu a la Fase 3: Torra decreta la "fase de represa" a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat un decret pel qual Catalunya entrarà a partir de la mitjanit d'aquest dijous a la "fase de represa" substituint la fase 3 decretada pel Govern central, ja que el Govern recupera les competències .









En roda de premsa al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, després que tot Catalunya hagi passat a la fase 3, Torra ha explicat que aquest decret regularà les mesures que s'aplicaran a partir d'ara a Catalunya, que estaran basades en l'obligatorietat de portar mascareta i els criteris d'higiene personal i distància social.





Torra ha assegurat que amb aquest decret, que entrarà en vigor a les 00.00 hores d'aquest divendres, "finalitza la fase 3 a Catalunya i queden sense efecte les mesures de la declaració de l'estat d'alarma", malgrat que l'alarma finalitzarà el diumenge , i que s'aixequen les restriccions de mobilitat a tot el territori català.





El president ha signat aquest mateix dijous al costat de Vergés i Buch el decret i una resolució del Procicat, l'organisme que a partir d'ara ha de fixar les mesures, que estableix el marc general d'aquesta nova etapa a l'espera que s'elaborin normatives sectorials.





El cap de l'Executiu català ha defensat que d'aquesta manera de regular aquesta nova etapa amb més "claredat i rigor", i seguint els criteris dels experts epidemiològics, i ha reivindicat que en aquesta fase serà clau la col·laboració de la ciutadania.





RESPONSABILITAT CIUTADANA

"La clau per sortir ben parats d'aquesta situació és que al protegir-nos ens protegim tots. Les mesures de protecció individual són mesures de protecció col·lectiva", i ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per evitar contagis.





Així, ha insistit en l'obligatorietat de la mascareta, en el "deure cívic" de rentar-se les mans, evitar tossir en l'aire, no tocar-se cara, nas i ulls, minimitzar els contactes diaris, i ventilar i desinfectar de manera correcta els espais tancats, entre altres mesures.

















També ha apuntat que qualsevol persona que tingui símptomes de Covid-19 haurà de contactar "de manera immediata" amb el sistema públic de salut i seguir les indicacions que li donin, i ha advertit que encara no s'ha superat la pandèmia i que no es pot abaixar la guàrdia.





"Ara que arriben les vacances, cal que siguem més prudents que mai i que cap excés i cap imprudència aquests dies ens faci tornar enrere. No podem abaixar la guàrdia, cal que ens reafirmem en el deure cívic", ha subratllat.





MAJOR "CLAREDAT"

Torra ha sostingut que el marge fins el 25 de juny permetrà als comerços adaptar-se a la nova normativa i ha defensat que el decret "clarifica" les mesures que fins ara havia aplicat el Govern central.





Considera que amb la normativa de Govern havien algunes coses que "grinyolaven", com que alguns comerços poguessin obrir però els teatres no, i ha defensat que en aquesta nova etapa la Generalitat fixa un criteri general que, al seu parer, és més just i positiu per a tota la població, tot i que ha assenyalat que hi haurà concrecions específiques per a cada sector.





"El que nosaltres hem pretès és guanyar en claredat. Havíem arribat a un punt que amb tanta normativa la gent no sabia ni en quina fase estàvem. Ara guanyem claredat i tenim criteris molt més fàcils d'entendre, amb les especificitats que calguin", ha argumentat.





RECUPERACIÓ DE COMPETÈNCIES

Torra ha afirmat que a l'avançar a la fase 3 la Generalitat recupera plenament les seves competències i passa a ser "autoritat competent", i, a l'ésser preguntat pels periodistes, ha reiterat que el Govern hauria gestionat diferent la pandèmia si hagués tingut les competències des del primer moment.





Segons ell, l'estat d'alarma es podria haver aplicat de manera diferent i el Govern ha intentat proposar canvis des del primer moment, i creu que moltes de les coses que ha plantejat s'han acabat aplicant per part de Govern però "tard i malament" .