Els campaments d'estiu, en crisi: "el 50% no obriran les portes"

Espanya ha entrat en la nova normalitat, molts pares han hagut de tornar a treballar presencialment i els nens estan de vacances després de 3 mesos sense anar a l'escola. A moltes famílies els convindria portar els seus fills als campaments d'estiu, com solen fer, però aquest any serà molt més complicat. Són viables? obriran?









La incertesa és present en ambdues parts, tant en els pares com en els campaments. José Manuel Fernández, portaveu del Col·lectiu Nacional de Campaments d'Estiu, assegura a CatalunyaPress que un dels principals problemes ha estat la "tardança i falta de claredat legislativa a nivell nacional". Això ha provocat que "gairebé el 50% de les entitats no vagin a obrir les seves portes, perquè amb aquest nivell d'inseguretat, la gent no vol treballar", afegeix.





En un comunicat, el col·lectiu assenyala que "més de 4 milions de nens gaudeixen cada any d'alguna de les diferents activitats que organitzen les entitats dedicades a l'oci i especialment dels campaments d'estiu". Per fer que els més petits poguessin seguir gaudint d'aquests espais, el col·lectiu es va avançar, i a l'abril va llançar un manifest amb la intenció de guiar el Govern central en la regulació dels campaments.





El sector s'ha vist molt afectat perquè és un negoci que està actiu tot l'any: "Hem perdut una grandíssima part de la temporada. Els campaments no només treballen a l'estiu, els períodes de màxima activitat comencen en el mes de març fins a setembre o octubre. Les pèrdues acumulades són del 70% ", confessa el portaveu.





Des del col·lectiu estan disposats a "ajudar les famílies perquè el motor de la feina segueixi funcionant, però moltes d'elles encara no tenen les coses clares. Volen que els seus fills vagin de campament, però també tenen certa por ".





LES CONDICIONS SANITÀRIES

Alguns campaments han decidit obrir les portes, això sí, complint els criteris de sanitat establerts. "Es treballarà amb subgrups de 10 nens, com un nucli espacial. Les activitats s'han de fer la gran majoria a l'aire lliure i tenir tota la distància possible ", explica Fernández.









Es tracta d'un sector que està molt regularitzat, pel que tenen capacitat de reacció per posar en marxa els protocols, sempre que tot estigui clar. Els campaments treballarán amb la meitat de l'aforament permès, cosa que segons indica el portaveu del col·lectiu, "no garanteix que el sector vagi a omplir aquest 50%, perquè la gent, a falta d'una legislació clara, no s'animen a portar els seus fills a l'campament ".





AJUDES PER SALVAR EL SECTOR

Des de l'associació reclamen ajudes per part de l'Estat. "Esperem que s'apropin a nosaltres i busquem junts una solució per a alguna cosa tan important com els campaments", assenyala Fernández.





A més, els campaments d'estiu proporcionen ocupació directa a 200.000 treballadors. "Nosaltres treballem en el que ara tothom té tanta preocupació, l' 'Espanya buidada'. El nostre impacte en poblacions petites és grandíssim", explica el portaveu del col·lectiu. El sector està més viu que mai, i és essencial per als pobles, que es veuran molt afectats per la situació.