Daniel Osácar demana l'indult pel cas Palau per evitar entrar a la presó

El extresorer de CDC condemnat pel desfalc de Palau de la Música, Daniel Osácar, ha demanat l'indult i que se suspengui el seu ingrés a la presó mentre es resol la petició.









En una providència d'aquest divendres, la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona dóna dos dies a les parts perquè es posicionin sobre la petició d'Osácar.





L'extresorer té una condemna de tres anys i mig de presó i una multa de 3,7 milions d'euros per un delicte de blanqueig de capitals, en concurs medial amb falsedat en document mercantil i falsedat comptable.





La condemna a presó d'Osácar (inicialment de quatre anys i cinc mesos) va quedar rebaixada després de recórrer davant el Tribunal Suprem (TS), que el va absoldre d'un delicte de tràfic d'influències pel qual la primera sentència li va imposar 11 mesos de presó .





L'Audiència de Barcelona va fixar el proper dijous, 25 de juny, com a data límit perquè els condemnats en la causa ingressin a la presó, coincidint amb el dia en què es preveia acabar la fase 3 del desconfinament.





FÈLIX MILLET

L'expresident de Palau de la Música, Fèlix Millet, condemnat a 9 anys i 8 mesos, també va demanar l'indult i suspendre l'entrada a presó mentre es resol, al que es van oposar totes les acusacions, i el tribunal ho va desestimar.





Així, la data límit de el 25 de juny segueix vigent per a tots els condemnats en la causa, i Millet pot presentar fins al dilluns (tres dies abans de el límit) un recurs de súplica per la decisió de tribunal de no suspendre l'entrada a la presó mentre es resol l'indult.





En la causa pel desfalc de Palau de la Música estan condemnades 12 persones, amb penes d'entre 8 mesos i 9 anys i 8 mesos de presó, amb la més alta per a Fèlix Millet.