El TSJC jutjarà l'anterior Mesa del Parlament per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà els membres de l'anterior Mesa del Parlament per presumpta desobediència els dies 21, 22 i 24 de juliol.

El TSJC ha explicat en un comunicat que la Sala Civil i Penal celebrarà aquests dies el judici als ex-membres de la Mesa Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Ginó (JxSí), i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

El judici es va preveure per a novembre de 2019 i es va ajornar per qüestions d'agenda de dos lletrats, es va ajornar novament quan Joan Josep Nuet, jutjat per la seva etapa en SíQueEsPot, va obtenir la condició d'aforat en ser diputat al Congrés per ERC, i es va assenyalar pel 23, 24 i 28 d'abril, però es va ajornar de nou pel coronavirus.