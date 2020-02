El TSJC jutja a l'abril l'anterior Mesa del Parlament per presumpta desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà per presumpte delicte de desobediència dijous 23, divendres 24 i dimarts 28 d'abril a membres de l'anterior Mesa del Parlament, que va tramitar resolucions relacionades amb el procés sobiranista.





Així ho ha acordat el lletrat de l'Administració de Justícia de la sala civil i penal de tribunal, que també ha establert que les sessions seran de matí i de tarda, començant a les 9 i a les 16 hores, respectivament.





El TSJC va suspendre aquest judici a finals de novembre després que un dels exmembres de la Mesa processats, Joan Josep Nuet, fos elegit diputat d'ERC al Congrés en les últimes eleccions generals, pel que va passar a ser aforat de el Tribunal Suprem ( TS).





Aquest mateix dilluns, la Fiscalia ha defensat que l'ara diputat d'ERC en el Congrés sigui jutjat pel TS per presumpta desobediència pel 1-O en la seva etapa com a membre de la Mesa del Parlament de SíQueEsPot, i ha rebutjat que sigui necessari demanar suplicatori a la Cambra baixa per a jutjar-li.







Nuet, per part seva, havia reclamat ser jutjat pel TSJC, al costat de la resta de processaments: els exmembres de la Mesa Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas i Lluís Guinó (JxSí), a més de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.





S'enfronten a una petició de la Fiscalia d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte continuat de desobediència, en considerar que presumptament van fer cas omís de les prohibicions del Tribunal Constitucional (TC) en tramitar resolucions relacionades amb el procés sobiranista.





SUSPENSIONS DEL JUDICI





El TSJC va suspendre el judici a la vista que la nova constitució de les Corts i presa de possessió de Nuet estava prevista per al 3 de desembre, coincidint amb les anteriors dates de les vistes judicials, els dies 28 i 29 de novembre, i 3 i 4 de desembre.





Nuet ja havia pres possessió com a diputat per ERC en el Congrés el 21 de maig -en l'anterior legislatura-, però cap part va plantejar al tribunal la seva possible condició d'aforat al TS, i el TSJC va fixar la data del judici a l'anterior Mesa el 26 de setembre, l'endemà passat de la dissolució de les Corts Generals, per la qual cosa quan se'l va citar ja no era diputat.





Anteriorment, el judici havia estat fixat del 19 al 22 de novembre, però es va ajornar per problemes d'agenda d'alguns advocats.