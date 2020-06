Mercadona fa una donació de gairebé 16.000 articles d'higiene personal al banc de productes no alimentaris La Nau

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha fet efectiva avui l’entrega de prop de 16.000 articles d’higiene personal (concretament 15.822) com ara xampús, desodorants i protectors solars per a adults i xumets, mossegadors i parament infantil, entre d’altres, a l’Associació Cívica La Nau, banc de productes no alimentaris ubicat a Cornellà de Llobregat.









Aquesta donació se suma a la de Laboratorios Maverick, empresa proveïdora de productes d’higiene personal de Mercadona, que l’abril passat va lliurar a l’entitat social més de 18.000 xampús, gels i cremes suavitzants per a la seva distribució entre els collectius més necessitats.

La nova donació, feta avui, forma part de les que la companyia està duent a terme, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques de Catalunya com ara els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, la Creu Roja o el banc de productes no alimentaris La Nau. També cal afegir que lliura diàriament aliments a 35 menjadors socials d’arreu de Catalunya amb els quals collabora habitualment.

En total, des del 27 de març passat i fins avui, ha lliurat més de 600.000 quilos de productes de primera necessitat a les entitats esmentades. Pel que fa als aliments, les donacions engloben tant productes secs com frescos, com ara llet, llegums, pasta, carn i peix fresc envasat, fruita i verdura, iogurts i postres làcties, pa de motlle, cereals, i sucs i batuts refrigerats, entre d’altres.

Mercadona dona resposta així a la crida feta per les entitats socials i reforça les donacions amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de les persones més necessitades fruit de la situació excepcional ocasionada per la COVID-19.

En aquest sentit, Emília Català, presidenta de l’Associació Cívica La Nau, banc de productes no alimentaris, ha assenyalat que “la nostra entitat es va crear amb el propòsit de servir de pont entre les empreses socialment responsables i les entitats i organitzacions que atenen als collectius mes vulnerables del nostre entorn. El nostre objectiu principal és la lluita contra la pobresa de les persones que viuen prop nostre i que, per diferents motius, estan passant per una situació molt precària, intentant en lo possible que puguin dur una vida mes digna. Som molt conscients de l’esforç que comporta a l’empresa aquest tipus de collaboració, per això volem expressar el nostre més sincer agraïment a Mercadona i a Laboratorios Maverick per les donacions fetes que expressen un profund sentit de solidaritat amb les persones que passen dificultats”.

Per la seva banda, Santi Mont, director de Relacions Externes de Mercadona a Barcelona Nord, ha agraït “la tasca que estan duent a terme les entitats socials com l’Associació Cívica La Nau” i ha posat de manifest que “amb aquesta nova donació feta avui s’hauran lliurat més de 600 tones de productes de primera necessitat a diverses entitats i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya en poc més de dos mesos i mig per ajudar a palliar, en la mesura del possible, les demandes dels collectius més desfavorits”.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSC de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seva aposta pel creixement compartit.

En el marc d'aquesta política, a més de la col·laboració amb els 4 bancs dels aliments de Catalunya i altres entitats socials com ara Creu Roja Catalunya o l’Associació Cívica La Nau, la cadena de supermercats també dona productes a 35 menjadors socials de Catalunya. La donació es fa gràcies als recursos logístics i humans de Mercadona, que diàriament fa entrega als menjadors socials de productes en les millors condicions de qualitat i seguretat alimentària per tal que els voluntaris puguin preparar els àpats diaris.

De fet, durant el 2019, la companyia va donar a totes aquestes entitats socials i organitzacions benèfiques catalanes més de 1.478 tones d’aliments.