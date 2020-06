El 60% de taxistes barcelonins circularan a partir de dilluns

El 60% dels taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona podran circular a partir de dilluns, aproximadament uns 6.000 vehicles, mesura aprovada aquest divendres per l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) amb la unanimitat de les organitzacions del sector.









La mesura adoptada per l'Imet té com a objectiu "restablir progressivament l'oferta de taxis al carrer i facilitar la reincorporació del servei", després dels mesos en què ha estat vigent l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, segons ha informat en un comunicat.









Es modifica així l'horari de festius intersetmanals per a aquest any i s'estableix un horari de servei que permet reduir durant quatre setmanes l'oferta de taxis per als dies laborals, entre el 22 de juny i el 17 de juliol.





L'oferta de taxis serà del 60% durant les dues primeres setmanes a partir de dilluns --una reducció del 25% de l'oferta -, i del 70% en les dues setmanes següents --una reducció del 2,5% de la oferta--.





Aquesta reducció del servei no afectarà els caps de setmana, que seguiran tenint una oferta de taxis a l'àrea metropolitana del 50%, ni tampoc provocarà cap canvi de les hores anuals en què es poden explotar les llicències de taxis.