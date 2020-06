Miquel Iceta acusa el Govern d'estar "sense nord i dividit"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que a Catalunya hi ha un mal Govern, amb uns socis --JxCat i ERC-- que no es posen d'acord, pel que ha reclamat un canvi: "Tenim un Govern desbordat, sense nord i dividit".









Ho ha dit en el discurs d'obertura de el Congrés de la Federació de el PSC de Barcelonès Nord, celebrat per via telemàtica, i ha criticat que els dos partits quie conformen el Govern de la Generalitat no es posin d'acord, en les seves paraules, sobre si és necessari o no convocar eleccions.





Iceta ha assegurat que el Procés ha suposat una dècada perduda a Catalunya "per culpa dels governs independentistes, i no ha portat res de bo per als ciutadans", i ha dit que el Govern d'Espanya ha ofert una gran oportunitat de poder canviar les coses per recuperar la sensatesa i el sentit comú.





Durant la seva intervenció, el líder socialista ha assenyalat que a Catalunya "estem en temps de descompte i els ciutadans demanen uns canvis que posi per davant aspectes com la reactivació econòmica i una reconstrucció real de país".