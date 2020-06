Els Mossos desarticulen una banda que cultivava marihuana en naus industrials

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal després de detenir un total de 26 persones, set de les quals han entrat a presó provisional, dedicades al cultiu massiu de marihuana en 11 naus industrials distribuïdes per tota Catalunya per a la posterior distribució internacional, i han intervingut drogues per un valor superior al milió d'euros.









L'última fase de l'operatiu ha permès detenir nou persones, que se sumen a les 17 ja arrestades des que es va iniciar la investigació al febrer: els 26 es consideren presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.





Al febrer, els Mossos van localitzar una plantació de marihuana en una nau industrial de Castellví de Rosanes (Barcelona) i les indagacions van determinar que darrere hi havia una complexa xarxa criminal que controlava més plantacions, i que els investigats havien llogat diverses naus i domicilis per tot Catalunya.





El grup comptava amb una estructura ben definida i amb una clara distribució de tasques: els responsables disposaven de diversos grups de persones encarregades de vigilar contínuament les naus, i algunes d'elles vivien en condicions precàries a l'interior.

Detenim 26 persones d’un entramat criminal que cultivava marihuana en 11 naus industrials de Catalunya des d’on la distribuïen a nivell internacional https://t.co/VbFjNJYQMB pic.twitter.com/eGIsyd2uEq — Mossos (@mossos) June 20, 2020

Per fer l'enviament de drogues fora de Catalunya, usaven camions de transport de mercaderies per dissuadir els controls i els tancaments de fronteres pel coronavirus, es movien sempre de nit, i canviaven sovint de vehicle i de via de comunicació.





El 16 de juny es va establir un operatiu policial que va permetre detenir nou membres de l'organització i realitzar set entrades i registres en cinc naus i dos domicilis de Vic, Castellví de Rosanes, el Masnou, Montcada i Reixac (Barcelona), Tarragona i Reus (Tarragona).





En les seves diferents fases, s'han intervingut 225 quilos de marihuanan preparada per al seu consum, 5.600 plantes en estat avançat de creixement, i mil esqueixos de la droga: el total de les substàncies tenen un valor superior al milió d'euros al mercat il·lícit català, mentre que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.