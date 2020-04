Els Mossos demanen als riders extremar la seguretat per a evitar enviaments de droga

Els Mossos d'Esquadra han contactat amb plataformes de missatgeria per demanar que extremin les mesures de seguretat per evitar que es produeixin enviaments de paquets amb drogues, després de constatar un increment d'aquests casos en el marc dels controls que han muntat per garantir el confinament , ha informat la policia catalana aquest dissabte en un comunicat.









Han recomanat a les empreses que facilitin als seus treballadors una guia per poder assegurar-se que no porten drogues i de com han d'actuar per avisar la policia davant de qualsevol sospita, i demanen que es reculli el màxim d'informació perquè la policia pugui investigar els fets.









També s'han detectat una altra nova modalitat delictiva similar amb la col·laboració de conductors d'empreses privades de transports de persones, en què el distribuïdor de drogues contracta un trajecte per traficar, i la policia catalana ha contactat amb aquestes plataformes perquè augmentin les mesures de seguretat.