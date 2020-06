El Govern central confirma que ports i aeroports estan preparats per rebre els turistes

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha confirmat que tant els aeroports com els ports, principals punts d'entrada de turistes a Espanya, estan perfectament preparats per rebre els visitants amb la reobertura de les fronteres per als arribats de l'espai Schengen.









Ábalos, que ha participat al costat del ministre de Sanitat, Salvador Illa, en un acte a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, ha afirmat que s'han adoptat totes les mesures necessàries, que han estat aprovades per la Comissió Europea, perquè l'arribada de turistes sigui la més segura possible. "S'han posat en marxa totes les mesures necessàries i que han estat aprovades per la Comissió Europea. Tenim un protocol comú que s'està duent a terme a tot l'espai Schengen".





Segons el ministre de Foment, s'aplicaran tres filtres de seguretat, en els quals es prendrà la temperatura als visitants, un altre que es basarà en les declaracions dels mateixos turistes que permetrà mantenir-los controlats en tot moments mentre estiguin a Espanya, i un altre que es basarà en les atencions mèdiques que puguin rebre en cada moment. "Aquest no és un pla improvisat, portem treballant en ell molt de temps, al costat de la resta dels responsables dels països de la Unió Europea", ha confirmat.





Per la seva banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reiterat que des del Govern es treballa en l'obertura de les fronteres des de fa temps i que la seva principal preocupació és la d'assegurar la salut dels espanyols i els turistes estrangers. "Volem garantir les condicions de seguretat dels que ens visiten i dels espanyols.





Segons el protocol establert, es faran diversos controls a totes les persones que entrin a casa nostra. "I en el cas que es detecti algun problema, l'assumpte es passarà a la sanitat exterior perquè es faci càrrec", ha assegurat el ministre.