Ábalos afirma que Espanya podria obrir-se al turisme abans de l'1 de juliol

Espanya podria obrir-se al turisme abans de la data inicialment estimada per a l'1 de juliol "amb la posada en marxa d'alguna iniciativa concreta", segons ha indicat el ministre de Transports i Mobilitat, José Luis Ábalos .









"Les dades de l'evolució de la pandèmia i la rapidesa amb la qual es desenvolupa la desescalada indiquen que es podrà obrir al turisme l'1 de juliol, o abans amb alguna experiència", ha afirmat el ministre en una compareixença al Senat.





En aquesta línia, ha apuntat que el Govern central treballa en establir rutes segures per al turisme tant amb altres països com a Espanya i per a fixar punts d'entrada a país.





Ábalos ha assegurat que el seu Departament està "molt atent" al sector turístic per tal de garantir "un transport per als viatgers durant l'estiu amb seguretat".





D'altra banda, el ministre ha avançat la "pròxima" aprovació d'una norma que fixi els protocols d'higiene i prevenció a seguir per tot el sector aeri per garantir la seguretat davant el virus en els vols.





Es tracta de mesures que, segons Ábalos, "hauran de seguir tant els aeroports, com les aerolínies i els viatgers" amb la finalitat de "mitigar els contagis i garantir vols i viatges segurs".





El Govern espanyol aprovarà aquesta normativa, que unificarà les mesures ja adoptades amb altres de noves, en tant s'està a l'espera de l'protocol que en aquest sentit ha de publicar la UE.