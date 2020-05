El Govern central prepara la reactivació del turisme amb l'obertura de platges, parcs naturals i telefèrics

El Govern central està avançant progressivament en la reactivació del sector turístic, després que el president, Pedro Sánchez, hagi anunciat que hi haurà temporada turística aquest estiu i que els turistes estrangers podran entrar a partir del juliol, amb la publicació d'una nova normativa sobre la obertura de platges, parcs naturals i telefèrics.



Així ho assenyala l'última ordre publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) pel Ministeri de Sanitat, en la qual es regula l'ús de les instal·lacions de les platges i l'accés a parcs naturals, com a part del pla de desescalada previst per l'Executiu per als territoris que es troben en la fase 2 o superior.



En concret, es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, lavabos, vestuaris i altres serveis públics similars, encara que amb una ocupació màxima d'una persona, excepte en els supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas podran comptar amb seu acompanyant.



Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja i les seves instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com a sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.



PERÍMETRE DE DOS METRES

La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, excepte en el cas de banyistes convivents. Les gandules d'ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades quan canviï d'usuari.



Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament, a les platges amb l'objectiu d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, al menys, dos metres entre banyistes.



Així mateix, a efectes de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, el Govern estableix que els ajuntaments podran també establir límits en els temps de permanència, així com en l'accés als aparcaments per tal de facilitar l' control de l'aforament de les platges.



QUATRE METRES QUADRATS PER GRUP DE PERSONES

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar de la riba en plenamar.



Els consistoris també hauran d'assegurar que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges, usant per a això substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient.



Pel que fa a les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regeixen pel que estableix per al conjunt del sector.



Els responsables de negocis de motos aquàtiques, hidropedals i altres elements esportius o d'esbarjo han de complir els que disposen les ordres específiques per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.



PARCS NATURALS I TELEFÈRICS

L'Executiu també permetrà la reobertura dels parcs naturals a partir de dilluns que ve 25 de maig, sempre que no se superi el 20% del seu aforament màxim permès.



Finalment, podran obrir els telefèrics, encara que, en cada cabina, no es podrà superar el 50% de la seva ocupació màxima permesa i s'haurà de dur a terme una neteja i desinfecció de la instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura.