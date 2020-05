Sánchez confirma l'aprovació de l'ingrés mínim vital la propera setmana i deu dies de dol oficial pels morts

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat que l'Executiu va a aprovar la setmana que l'Ingrés Mínim Vital en Consell de Ministres, un anunci que ja havia avançat aquest dilluns el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.









"És una mesura històrica perquè ningú es quedi enrere", ha manifestat aquest dissabte el president de l'Executiu durant la seva compareixença en roda de premsa telemàtica des de La Moncloa.





En aquest sentit, Sánchez ha explicat que "serà una prestació habitual, permanent, que ja existeix en altres països d'Europa, per reduir la taxa de pobresa".





La quantia de l'Ingrés Mínim Vital, segons ha destacat Sánchez, dependrà de el nombre de membres de cada llar i començarà a cobrar-se el proper mes de juny. El Govern, preveu que arribi a un milió de llars, la meitat d'ells sense amb nens, i serà una prestació de la Seguretat Socials, segons ha indicat.





Per al president de Govern, "és vital frenar i reduir la pobresa, especialment la pobresa infantil". "El Govern no va a mirar a una altra banda mentre els nostres compatriotes formen cues per menjar", ha sentenciat.