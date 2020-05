Reculada del Govern central amb la quarantena per a turistes estrangers

El Govern central aixecarà la quarantena per a turistes estrangers l'1 de juliol, ha anunciat aquest dilluns el Palau de la Moncloa després d'una reunió d'una comissió interministerial per a reactivar el sector turístic amb motiu de la pandèmia de Covid-19.





La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, Arancha González Laya, ha anunciat en una piulada recollida per CatalunyaPress que el turisme es tornarà a reactivar el juliol: "El més difícil ha quedat enrere", afirma.









Aquest anunci se suma al del president del Govern espanyol, que dissabte passat va assegurar que hi haurà temporada turística aquest estiu, fent una crida als espanyols i als turistes estrangers a planejar les seves vacances.





MARXA ENRERE





El Govern central va decidir imposar aquesta quarantena a partir del 15 de maig i "durant tota la vigència de l'estat d'alarma i susposibles pròrrogues", sense posar-li una data fixa de finalització. També fins que acabi l'estat d'alarma estan tancades les fronteres, també entre països Schengen, --segons la pròrroga publicada aquest cap de setmana--, excepte per a espanyols, residents i treballadors transfronterers, de manera que no hi ha turisme.





L'Executiu va justificar totes dues mesures precisament en la desescalada gradual iniciada per Espanya. Fins ara, qualsevol que arribava a Espanya havia de confinar-se en un domicili, però ara que ha començat la mobilitat intraprovincial es fa necessari frenar la importació de casos, argumentava el Govern espanyol.





No obstant això, aquesta quarantena va generar malestar en el sector turístic i en altres Governs, França, que no imposa quarantenes als nacionals de la zona Schengen, sí l'ha imposat als espanyols com a mesura de reciprocitat. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va reconèixer que havia "intercanviat missatges" amb el francès Emmanuel Macron.