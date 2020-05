Així serà el protocol per a piscines: limitació d'aforament i perímetre de seguretat per a objectes

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dijous un protocol amb les mesures bàsiques de seguretat per a l'obertura en l'activitat de les piscina s que, entre altres qüestions, la limitació d'aforament, un perímetre de seguretat per als objectes personals i mesures d'higiene personal i desinfecció de materials i superfícies.





El document amb les recomanacions, consensuat amb les comunitats autònomes i el sector, entrarà en vigor únicament i exclusivament quan el pla de desescalada permeti l'obertura de les piscines, previst en la fase 3 d'el pla de transició de Govern i que no estaria activa fins al menys el 8 de juny i sempre segons l'evolució de les diferents regions.





En qualsevol cas, Sanitat aconsella com a norma general que de manera "complementària" cada establiment estableixi un protocol específic segons les característiques concretes de cada instal·lació.





Com a línies generals, el protocol estableix: Limitació d'aforament per garantir la distància social de 2 metres i per almenys doblar la superfície per persona en els espais a l'aire lliure i triplicar-en els espais coberts, sempre depenent de la configuració de la instal·lació i de la zona pública i sense perjudici que es puguin dur a terme mesures més restrictives.





I serà el socorrista o el personal que designi el gestor de la instal·lació el responsable de supervisar el nombre de banyistes a cada un dels gots i restringir els accessos als mateixos i d'acord amb la legislació vigent en cada comunitat autònoma.









Pel que fa a l'accés a les instal·lacions, el document planteja dibuixar o col·locar bandes al terra de recepció que marquin la distància mínima entre persones de 2 metres per accedir al taulell ia l'entrada. En el cas que hi hagi torns, recomana tenir-los baixats o tocar-los amb la roba i, si la instal·lació ho permet, es recomana utilitzar una porta d'entrada i una altra de sortida per intentar evitar a l'màxim que les persones es creuin.





MESURES D'HIGIENE





Pel que fa a les mesures d'higiene, aconsella sistemes per a la desinfecció de mans a l'entrada de la piscina i incorporar un sistema de neteja i desinfecció de calçat, a més de recomanar que aquest últim sigui d'ús de calçat exclusiu dins de la instal·lació.

















A més, es posarà a disposició dels usuaris una bossa de plàstic per a material d'un sol ús que s'haurà de dipositar convenientment tancada en una galleda d'escombraries (amb tapa i pedal) a la sortida i s'afavorirà el pagament amb targeta de crèdit o mitjançant aplicacions mòbils .





ZONES COMUNS





Pel que fa a les zones comunes, es estable l'obligació de garantir una distribució espacial de al menys 2 metres entre els usuaris que haurà d'estar senyalitzada a terra i tots els objectes personals com tovallola, pots de crema, calçat d'ús exclusiu, motxilles i altres estris hauran de romandre dins de l'perímetre de seguretat establert per evitar el contacte amb la resta d'usuaris.





Sobre aquest punt, indica que es valorarà instal·lació per instal·lació, la possibilitat de prohibir l'ús de gandules o hamaques per evitar possibles contagis o separar-les 2 metres sempre que es garanteixi que el seu ús no és compartit i que es garanteixi la seva adequada

desinfecció. També podran utilitzar-fundes d'un sol ús.





Igualment, s'haurà de realitzar neteja i desinfecció de les zones d'estada i de trànsit dels banyistes, al menys 2 cops a el dia, fent especial èmfasi en les zones més freqüentades com vestidors, lavabos, taquilles, dutxes i lavabos.





Com a norma general, el protocol estableix la implantació de draps i materials d'un sol o so o procedir a la seva neteja i desinfecció adequada, sobre la qual aconsella dilucions de lleixiu 01:50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.





Entre les mesures implantades, Sanitat alerta de la importància de la ventilació en els espais tancats, com vestuaris i banys, farmaciola i sales tècniques i recomana obrir portes i finestres exteriors per augmentar la circulació d'aire en aquestes zones. A més, en el cas que la ventilació es proporcioni a través de mitjans mecànics, aquests s'han de conservar en bon estat de manteniment, neteja i grau de desinfecció adequat.





DESINFECCIÓ DEL MATERIAL





Pel que fa a la desinfecció de material i superfícies, Sanitat recorda que aquesta "manca d'eficàcia" si aquests elements no han estat prèviament netejats, ja que la brutícia que pot servir de refugi als microorganismes.





En aquest sentit, preveu la realització d'una "exhaustiva neteja" abans de procedir a la desinfecció de tot el mobiliari (got, sureres, escales d'acer inoxidable, dutxes, parets, taquilles, etc.), i que es presti "especial atenció "a les superfícies de contacte més freqüent com aixetes, baranes o poms de porta.





AIGUA I PREVENCIÓ





També posa el focus d'atenció en la necessitat de mantenir correctament el tractament i nivells de desinfecció residual en l'aigua per eliminar el virus SARS-Cov-2 i, en aquest sentit, en el document es subratlla que l aigua dels vasos ha de comptar amb un procés de depuració física i química, la renovació mitjançant addició d'aigua d'aportació i la realització de controls operatius o rutinaris.





Els establiments d'hostaleria que es trobin ubicats a la piscina hauran de seguir els protocols corresponents a aquest sector, mentre que les instal·lacions esportives i parcs de jocs no podran usar-se fins que així s'estableixi en l'oportuna fase d'desescalada.





Finalment, en el document també es remarca la importància de la difusió de missatges de prevenció mitjançant megafonia o catelería, que haurà de recordar les bones pràctiques d'higiene pública com dutxar-se abans d'entrar a la piscina o rentar els vestits i les tovalloles de bany , per eliminar tots els bacteris o virus.





LLEGIU EL DOCUMENT COMPLET DE LA GUIA: