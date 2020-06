L'OMS demana que es garanteixi la dexametasona per als països on hi ha un gran nombre de pacients crítics

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat que els subministraments de dexametasona, el fàrmac que ha demostrat eficàcia per reduir fins a un terç la mortalitat en pacients amb COVID-19 hospitalitzats que necessiten ventilació mecànica, es garanteixin i tinguin prioritat per als països on hi ha un gran nombre de pacients crítics.





"Encara que les dades encara són preliminars, la troballa recent que la dexametasona esteroidea té el potencial de salvar vides per a pacients crítics amb COVID-19 ens ha donat una raó molt necessària per a celebrar-la. El proper repte és augmentar la producció i distribuir dexametasona de manera ràpida i equitativa a tot el món, centrant-se en on més es necessita ", ha assenyalat en la roda de premsa.





Aquesta crida el realitza després d'observar un gran augment de la demanda d'aquest fàrmac després de donar-se a conèixer els bons resultats de l'estudi 'RECOVERY', un ampli assaig clínic aleatoritzat que ha inclòs a més de 11.500 pacients ingressats amb COVID-19 a més de 175 hospitals del Regne Unit.





"Afortunadament, aquest és un medicament econòmic i hi ha molts fabricants de dexametasona a tot el món, dels que confiem que poden accelerar la producció. Guiats per la solidaritat, els països han de treballar junts per garantir que els subministraments tinguin prioritat per als països on hi ha un gran nombre de pacients crítics, i que els subministraments romanguin disponibles per tractar altres malalties per a les que es necessiten ", ha sol·licitat aquest dilluns.





Així el director general de l'OMS ha instat que el seu subministrament es faci amb "transparència" i, per això, ha demanat la monitorització constant, "clau per garantir que les necessitats dictin els subministraments, en lloc dels mitjans". També ha explicat que és important verificar que els proveïdors puguin garantir la qualitat, "ja que hi ha un alt risc que productes de qualitat inferior o falsificats ingressin al mercat".





"Afortunadament, aquest és un medicament econòmic i hi ha molts fabricants de dexametasona a tot el món, dels que confiem que poden accelerar la producció", ha afegit, no sense recordar abans que la dexametasona només s'ha d'utilitzar per a pacients amb malaltia greu o crítica, sota estreta supervisió clínica.





Ja que, ha advertit, "no hi ha evidència que aquest medicament funcioni per a pacients amb malaltia lleu o com a mesura preventiva, i podria fer mal".