Jordi Montull ingressa a la presó de Brians 2

Jordi Montull, que va ser número dos de Fèlix Millet al Palau de la Música, ha ingressat a la presó de Brians 2 per començar a complir la pena de 7 anys i mig de presó als quals va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona, ha informat la Conselleria de Justícia de la Generalitat.









Montull ha entrat a la presó de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), de forma voluntària, per complir la pena de set anys i mig a què va ser condemnat pel seu paper en el desfalc de la institució musical, tres dies abans del límit fixat per l'Audiència de Barcelona.





L'Audiència ha fixat el 25 de juny com a límit per a l'ingrés a presó també per Fèlix Millet, expresident de Palau, i Daniel Osàcar, extresorer de CDC, després que el Tribunal Suprem (TS) confirmés la sentència del cas Palau, que ara és ferma, i que va condemnar a un total de 12 persones a penes d'entre vuit mesos i nou anys i vuit mesos de presó.





Els tres principals acusats pel cas de desviament de fons del Palau van ser condemnats per delictes com a malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals.



Millet i Osàcar han demanat l'indult, encara que a l'expresident de la institució musical, condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó, l'Audiència li ha denegat suspendre l'ingrés fins que es tramiti la petició, i Osàcar encara està pendent de la decisió de si li suspenen la pena després de la sollicitud.



També havien demanat suspendre la pena per motius de salut en un recurs de súplica, després de la confirmació del Suprem, la qual cosa també els va ser denegat per l'Audiència.



Montull, en ingressar a la presó, ha estat sotmès pels funcionaris de presons a un primer control de temperatura, a un registre, i s'ha confirmat la seva identitat.



Posteriorment, els professionals sanitaris li han visitat i, donant prevalença als criteris de salut, li han ingressat en la infermeria de la presó, segons ha detallat el departament de Justícia.



El reglament penitenciari fixa un màxim de cinc dies per a acabar el procediment d'ingrés, i l'equip de tractament s'entrevistarà amb l'intern per a decidir la inclusió en el grup que correspongui.



La junta de tractament té un termini de dos mesos per a fer una proposta de classificació inicial, a partir de l'estudi del cas per un grup multidisciplinari, que després resoldrà el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria.