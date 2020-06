El Marroc suspèn l'operació Pas de l'Estret

El Govern del Marroc ha decidit suspendre l'operació Pas de l'Estret per la situació creada per la pandèmia. El ministre d'Exteriors marroquí, Nasser Bourita, ho ha anunciat i ha assegurat que els marroquins que resideixin en els països europeus només podran viatjar al regne alauita quan es reobrin les fronteres, per al que no hi ha una data establerta.









L'operació Pas de l'Estret, que es porta a terme des de 1986, suposa el trànsit entre Espanya i el Marroc de més d'un milió i mig de marroquins que resideixen a Europa i aprofiten les vacances estiuenques per visitar les seves famílies al seu país d'origen.





No obstant això, la complexitat de l'operació, en la qual intervenen més de 21.000 professionals per garantir el seu perfecte desenvolupament, les aglomeracions que es produeixen en els ports des dels quals es porta a terme el pas de l'estret de Gibraltar, i la incertesa sobre els possibles contagis pel coronavirus han aconsellat suspendre aquest any l'operatiu per evitar la mobilització de milions de ciutadans cap a l'estret.





A més, en el cas que es reobrin les fronteres, el trànsit dels marroquins estarà subjecte a les mitjanes que adoptin els països pels quals han de transitar, sobretot Espanya i Itàlia, i a la situació epidemiològica que es doni en cada un dels països d'origen dels viatgers.