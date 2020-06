Meritxell Budó assegura que Torra encara no es planteja eleccions

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha parlat amb el vicepresident, Pere Aragonès, sobre pactar la data d'unes eleccions anticipades a Catalunya.









"A mi no em consta i el president així ho ha traslladat", ha respost en roda de premsa després de la primera reunió de Consell Executiu després de recuperar les competències i de la finalitat de l'estat d'alarma.





Aquestes declaracions es produeixen després que Aragonès digués que ja havia parlat amb Torra sobre aquest assumpte i també després que el portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, hagi dit aquest mateix dimarts que estan en converses amb JxCat per abordar això .





Budó ha insistit que la competència per convocar eleccions és exclusiva de Torra i en què ell decidirà com i quan anunciar-les: "Si s'ha de pactar o no la data, com i quan, la potestat és de el president".





Així mateix, ha reiterat que el Govern ara mateix està centrat en afrontar les conseqüències de la pandèmia, per la qual cosa no es planteja "una convocatòria electoral immediata".