La crisi del coronavirus deixa a moltes famílies sense poder pagar la hipoteca, segons l'últim informe de Càritas

Gairebé la meitat de famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona (un 42,9%) no pot fer front als pagaments de lloguer o hipoteques, "incrementant el risc de ser desnonada o perdre la llar", segons un informe realitzat per l'entitat amb 475 entrevistes.









L'informe 'Primer impacte de la crisi del Covid-19 a les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona' constata que l'impacte ha estat molt intens, amb una elevada destrucció d'ocupació i un augment de l'atur en 26 punts percentuals, cosa que ha afectat els ingressos, que han caigut un 36%.





Els ingressos procedents de l'ocupació formal -amb contracte-han caigut un 43% mentre que els procedents de l'informal -economia submergida- han baixat un 73%, posant de manifest la major vulnerabilitat de les persones que fins ara han subsistit amb treballs precaris.





La reducció d'ingressos, segons l'informe, fa que un de cada quatre llars ateses per Càritas no tinguin cap ingrés -quan abans del Covid-19 no arribava a una de cada deu-, que un 41% de les famílies no pugui seguir una dieta equilibrada i que un 24% no pugui comprar medicaments.





L'informe assenyala que la crisi agreuja una problemàtica "molt estesa" a Barcelona i els municipis del seu entorn, com és l'emergència habitacional: un 42,9% de les llars no pot afrontar els pagaments de el lloguer o la hipoteca.





Un 17,3% de les famílies s'ha vist obligada o planteja mudar-se a un habitatge més assequible, i un 14,1% de les llars atesos ha rebut amenaces d'expulsió del domicili.





El confinament ha dificultat la convivència i la conciliació de la vida laboral i familiar, provocant un augment dels conflictes en un 19% i la impossibilitat de compatibilitzar el treball amb la cura de nens i adolescents: un 13% de les llars ha hagut de renunciar a una feina per tenir cura de menors.





BRETXA DIGITAL I SALUT

Un 12% de les llars atesos per Càritas no té accés a Internet i un 35% no té habilitats per fer tràmits per aquesta via, mentre que en un de cada tres llars ha baixat el rendiment escolar.





L'informe de Càritas també subratlla que el confinament ha tingut un impacte negatiu sobre la salut, especialment en l'aspecte psicoemocional: un de cada quatre llars ha vist com empitjorava l'estat general dels seus membres i en set de cada deu ha provocat un increment de l'ansietat i la dificultat per dormir.





Càritas ha remarcat que l'estudi demostra que la crisi "no és igual per a tots" i que les persones fràgils l'estan patint de manera més intensa, provocant que famílies vulnerables estiguin en condicions pitjors que fa tres mesos, tot i que en aquest context nou de cada deu llars es mostren esperançades i creu que es podrà avançar a una societat més solidària.





En la recent presentació de la Memòria 2019 de l'entitat, Càritas Barcelona va alertar que s'arriba a la situació provocada pel covid-19 amb una crisi anterior no resolta, i ha considerat que pot tenir un impacte més "extens" que la del 2008.