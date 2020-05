Solidaritat global en temps de pandèmia

Ens dirigim sense remei cap a una etapa d'incertesa, encara que també d'esperança. Crec fermament que la crisi provocada per la COVID-19 ens aventura canvis transcendentals en la nostra manera d'entendre el món i en el model de societat del futur. La nostra quotidianitat s'ha vist envaïda de manera sobtada i amenaçadora per una pandèmia que ens ha portat a una situació d'emergència sanitària i de confinament sense precedents recents a la nostra història.





Una de les poques certeses que tenim ara és que és moment, més que mai, de cuidar-nos i de cuidar els altres. Un altre trist convenciment és que les crisis sempre fustiguen amb més força els col·lectius més vulnerables, a qualsevol lloc. A l'Índia s'està produint el major confinament del món. Més de 1.300 milions de persones habiten el segon país més poblat després de la Xina. A les dificultats que es deriven de confinar un país superpoblat cal afegir un sistema sanitari fràgil i la situació de pobresa en la que viuen més de 370 milions de persones.





Aquesta crisi sanitària perjudicarà els avenços que s'havien produït en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l'ONU pel 2030 i en la reducció de la pobresa extrema durant aquests últims anys a l'Índia. Ens situa, en definitiva, davant d'un nou panorama del que encara desconeixem les dimensions.









No deixar ningú enrere





I en aquest escenari de crisi sanitària i social, les ONG i totes les persones que collaboren amb elles tenim un paper imprescindible. La solidaritat, el compromís i la coresponsabilitat amb els que tenen menys recursos representen, més que mai, el motor per seguir construint un món més just i igualitari.





A la Fundació Vicente Ferrer (FVF), tenint sempre present l'acció bona i justa cap als altres que Vicente Ferrer ens va transmetre, estem actuant des del primer moment d'aquesta crisi empesos pel compromís de solidaritat que ens transmeten dia a dia els nostres milers de collaboradors i col·laboradores. Seguim treballant a l'Índia per protegir les persones més vulnerables, ara amb la missió urgent de prevenir i palliar els efectes d'aquesta pandèmia.





Aquesta crisi també ens està ensenyant que ningú està lliure de ser vulnerable. Qualsevol pot ser-ho i de manera imprevisible. "O ens enfonsem tots o ens salvem tots", deia Vicent Ferrer, perquè només avançarem si ho fem col·lectivament. No podem deixar ningú enrere.



Com gestiona la nostra organització la crisi a l'Índia





La nostra organització a l'Índia està actuant en primera línia per prevenir i lluitar contra el virus i treballa amb les administracions públiques per desenvolupar, de manera conjunta, les mesures necessàries per a la seva contenció. Hem posat a disposició d'aquesta emergència global els nostres recursos humans i materials per prevenir del virus i atendre les persones. Des del tancament de les escoles a l'Índia el passat 19 de març als estats d'Andhra Pradesh i Telangana, en els que la Fundació actua, la prioritat ha estat assistir a la infància amb necessitats especials i en situació d'orfandat.

La divulgació d'informació als pobles, la cessió d'instal·lacions, l'atenció sanitària als hospitals i el repartiment d'aliments i medicaments a la població rural més vulnerable, estan centrant la nostra acció durant aquestes setmanes.





El Govern d'Andhra Pradesh ha declarat l'Hospital de Bathalapalli de la Fundació com a centre de referència per a pacients amb Covid-19. A la resta de centres s'atenen només urgències i parts per centrar els esforços en la pandèmia.









Estem sensibilitzant la població rural, a la qual és més difícil que arribi la informació ja que no tothom disposa de televisió o Internet, per conscienciar i prevenir contra l'expansió del virus. A més, el personal està fabricant gel desinfectant i les dones que treballen als tallers de comerç just estan fent milers de mascaretes cada dia per donar suport a la logística sanitària.





Treballem al costat de Govern local proporcionant aliments i medicines per mitigar les possibles conseqüències de fam durant el confinament que poden afectar especialment a la població infantil i també als jornalers que han perdut la feina i les seves famílies. Hem posat a disposició els nostres centres, escoles i altres instal·lacions per a passar la quarantena i, si cal, preparar-les com a espais d'aïllament, ja que part de la població viu en espais precaris que no són adequats per protegir-se ni per confinar-se per molt temps.





Els propers dies seran decisius per a molts països. També ho serà per a l'Índia. No podem valorar encara quina serà la situació després d'aquesta pandèmia i emergència global, però sí que podem posar tot el que estigui de la nostra part per pal·liar el patiment de qui menys té. I aquesta ha estat i continua sent una responsabilitat de tots i totes.





Seguim lluitant per transformar la societat en humanitat.