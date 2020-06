El Mobile World Congress seguirà a Barcelona fins al 2024

El major congrés a nivell mundial de telefonia mòbil seguirà lligat a la ciutat de Barcelona fins al 20204, com a mínim. Així ho ha confirmat la ministra portaveu, María Jesús Montero, que ha assenyalat que el Govern ha acordat amb l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, GSMA, els nous termes per a la continuïtat del congrés.









L'acord estipula una reducció de preus per compensar l'empresa organitzadora de les pèrdues ocasionades per haver hagut de cancel·lar el que s'havia d'haver celebrat aquest any a la capital catalana.





Aquest acord implica que el MWC continuarà un any més a la ciutat del que estava previst en el contracte de renovació signat fa uns anys.





La ministra protavoz ha assegurat que el nou acord és important ja que permet als organitzadors a continuar en la ciutat en la que l'esdeveniment s'ha convertit en el més important del món en el sector de la telefonia. "El més important és que Barcelona seguirà sent anitriona de l'Mobiel World Congress", ha assegurat Montero.





El MWC té un important impacte econòmic a Barcelona. Es calcula que aquest impacte és de 470 milions d'euros i que es creen per a l'esdeveniment uns 13.000 llocs de treball. En l'última edició celebrada van acudir a al Mobile unes 109.000 persones procedents de 198 països i van participar unes 2.400 empreses.