Borrell afirma que l'ajuda de la UE no serà "un xec en blanc", tot i que no hi haurà "homes de negre"

L'exministre d'Afers Exteriors i actual vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, veu "evident" que l'ajuda europea, quan s'aprovi, "no serà un xec en blanc", però ha assegurat que la condicionalitat no serà "la dels homes de negre i les famoses troica que intentaven garantir els ajustos macro severs ".









En una compareixença a la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica i Social de Congrés, ha assegurat que no hi haurà una condicionalitat macroeconòmica, perquè aquesta vegada l'objectiu no és recuperar l'equilibri pressupostari sinó "recapitalitzar l'economia per fer-la més resistent" i que això generi un "cercle virtuós".





Així, ha assenyalat que les ajudes tindran una "condicionalitat orientada a un fi", és a dir, que els fons es destinin a objectius com reforçar la digitalització i la transició ecològica, les cadenes de valor i l'autonomia estratègica de la UE. En resposta a una pregunta de Gabriel Rufián (ERC), Borrell ha reconegut que "res és gratis" i que els fons es retornaran.





Això sí, en aquesta ocasió, els 750.000 milions que la Comissió Europea vol dedicar a aquest fons -500.000 en subvencions i 250.000 en préstecs-- els obtindrà la mateixa Comissió amb una emissió de deute, i la seva devolució la faran conjuntament els Vint en els pressupostos europeus futurs, segons el que cadascú aporti a aquests pressupostos.





Per rebaixar la factura, Brussel·les vol afegir "recursos propis" en forma d'impostos a les activitats digitals, al plàstic i a la importació de productes que suposin més emissions de carboni. No de moment, ha dit Borrell, a les transaccions financeres, a l'espera d'un acord en el si de l'OCDE.





En tot cas, ha aclarit, s i cal fer ajustos posteriors "hauran de graduar-se en funció de les circumstàncies". De fet, ha recalcat que en aquest moment estan temporalment suspeses les normes del Pacte d'Estabilitat i Creixement que obliguen que el dèficit públic no superi el 3 per cent del PIB i el deute el 60 pública el per cent.





"Caldrà tornar a comportaments raonables d'administració de les finances públiques", ha assenyalat Borrell. No obstant això, ja que tots els països europeus sortiran d'aquesta crisi amb nivells de deute públic superiors al cent per cent del PIB, creu que no és probable que s'intenti tornar al 60 per cent "a marxes forçades" perquè això anul·laria els estímuls actuals .





De fet, a preguntes de la popular Elvira Rodríguez, ha respost que no és una cosa que estigui en el pla de recuperació, però que "alguna cosa caldrà pensar per construir un nou camí que permeti assolir nivells de deute sostenible". "La volta al 60 per cent no pot basar-se en l'exigent trajectòria que es va inventar quan la situació era diferent", ha assenyalat.





D'altra banda, ha explicat que el Fons de recuperació tracta de "anivellar" la distorsió que es pot crear en el mercat interior europeu a causa de la suspensió de les normes sobre ajudes públiques a les empreses, una mica del que ja han advertit altres compareixents en aquesta comissió.





DISTORSIÓ DEL MERCAT PER AJUDES PÚBLIQUES

Segons ha dit, els Governs han dedicat ja al voltant d'un bilió d'euros a les seves empreses en el marc de la pandèmia i la meitat d'aquest fons l'ha destinat un sol país: Alemanya. El risc és que es creï una situació en què la capacitat de competir d'una empresa no depengui d'ella mateixa sinó del marge fiscal que tingui el seu país per donar-li ajudes.





Borrell ha recordat que les seves paraules sobre que els Estats haurien d'entrar en el capital de les empreses en el marc de la crisi van generar certa polèmica com si ell parlés de "bolivarianización" de l'economia, quan en realitat està passant a tot Europa: " per això hi ha els Estats, per capitalitzar les empreses en situacions de crisi com aquesta ".





D'altra banda, ha reconegut a Ana Oramas (CC) que si la situació es deteriora a l'Àfrica --des del punt de vista sanitari i també econòmic-- això tindrà conseqüències sobre la pressió migratòria cap a Europa.





En aquest capítol, ha assenyalat que Brussel·les treballa en un nou pacte de migració i asil, que previsiblement inclourà la creació d'un cos de protecció de fronteres "mòbil", de 10.000 persones.





ACORDS AMB ÀFRICA

També ha apostat per acords amb els països africans seguint el model dels que va fer Espanya amb el Senegal, acords que permetin controlar els fluxos migratoris a canvi d'ajuda al desenvolupament i que facin veure als possibles emigrants que no "no val la pena el risc "perquè no podran quedar-se a Europa si no compleixen la condició de ser demandant d'asil.





Amb la pandèmia, ha assenyalat, la UE té l'ocasió de demostrar que vol ser "el millor soci" d'Àfrica, i així li ho va dir recentment el president d'Etiòpia, en un moment en què la Xina també "festeja" al continent.





Pel que fa a la Xina, ha respost a Marta Martín, de Ciutadans, que, tal com ja va explicar al Parlament Europeu, "hi ha hagut pressions per part de la Xina" en relació amb els informes sobre desinformació, però que en els informes no s'ha canviat res a "desvirtuï l'essencial d'aquesta problemàtica".





A Carlos Fernández-Roca, de Vox, li ha assegurat que la UE té com a "frontispici" la preocupació pels Drets Humans, però el diputat volia saber si s'actuarà contra Espanya per "retallar 11 drets fonamentals amb l'estat d'alarma" i Borrell li ha remarcat que no és el cas.





També a Fernández Roca li ha garantit que un dels objectius del fons de recuperació és ajudar les pimes, però ha reconegut que el problema seran els terminis de ratificació i d'execució. Una vegada que el programa s'acordi, ha avisat, han de ratificar-35 parlaments nacionals i l'Eurocambra, i "això porta el seu temps".