Barcelona New Economy Week del Consorci de la Zona Franca serà referent en tecnologia de continguts gràcies a SIRT

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzador del BNEW - Barcelona New Economy Week que tindrà lloc del 6 a el 9 d'octubre a Barcelona, ha arribat a un acord de col·laboració amb l'empresa tecnològica catalana SIRT perquè desenvolupin el disseny i l'aplicació tecnològica feta a mida d'aquest important esdeveniment que serà molt innovadora i diferent a les

solucions que existeixen actualment al mercat.









Mitjançant l'acord, SIRT desenvoluparà, d'una banda, una plataforma que integrarà esdeveniments digitals i esdeveniments produïts de manera presencial per a les properes edicions del BNEW i, d'altra banda, serà el proveïdor tecnològic en els edificis singulars on es realitzen els diferents actes dels esdeveniments BNEW.





SIRT dissenyarà una plataforma en la qual es podran realitzar integracions de xerrades en línia i presencials retransmeses via CDN a nivell mundial. Tot això es donarà suport a les infraestructures desplegades per SIRT en cada un dels edificis singulars on es decideixi realitzar les ponències físiques.





En la definició del projecte, SIRT ha tingut en compte diferents aspectes claus com són la necessitat de generar un ampli networking entre els assistents i generar agendes B2B mitjançant algoritmes basats en AI (intel·ligència artificial), generar experiències digitals en espais dissenyats amb AR (realitat augmentada) i experiències presencials a través d'escenografies que utilitzaran tècniques hologràfiques.





Grup SIRT és una empresa catalana implantada a tot el territori nacional dedicada a la integració d'Infraestructures de Telecomunicacions. La proposta de valor de la companyia se centra en una gran capacitat consultiva i en la qualitat en la prestació de serveis de telecomunicacions, tot això conjugat amb una alta capacitat innovadora i orientació a projectes de negoci.