Coneix els focus de Covid-19 actius en 9 comunitats

Aragó, amb quatre comarques de tornada a la fase 2, encapçala el rànquing amb 45 positius , seguida de Madrid amb 25, Catalunya amb 15 i Navarra amb 13. Amb aquestes xifres, el nombre total de malalts diagnosticats a Espanya va arribar a les 246.752 persones, una quantitat de contagiats que al món només superen set països: Estats Units, Brasil, Rússia, Índia, Regne Unit, Perú i, des d'avui mateix, Xile.













Els casos diagnosticats a tot el país en els últims 14 dies van tornar a baixar després de dues jornades d'augment a 3.811 positius. Per la seva banda, l'incidència acumulada (AI), el nombre de casos diagnosticats durant els últims 14 dies cada 100.000 habitants, va tornar a baixar aquest dimarts després de dos dies de repunts, fins situar-se en 8,10 malalts per cada 100.000 ciutadans.





El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), a més només va sumar un mort amb data de defunció en les últimes 24 hores a la xifra total, de manera que el balanç oficial de la pandèmia a Espanya va ascendir a 28.325, tot i que tant els estudis de l'INE, de les Funeràries o de l'Institut Carlos III apunten que la xifra real de morts per la Covid-19 superaria àmpliament les 40.000 persones.

























ARAGÓ





El Butlletí Oficial d'Aragó (BOA) va publicar aquest dimarts l'ordre per la qual estableix que, davant l'aparició de l'esmentat brot, és aplicable a la comarca el règim establert a la fase 2 del pla de desescalada.





La Comarca del Baix Aragó-Casp se suma a les altres tres comarques aragoneses que aquest dilluns també han retrocedit a la fase 2: Cinca Mitjà, Baix Cinca i la Llitera, amb un total de 78 contagis. Però no és l'única.

















CATALUNYA





La residència de Castrillón, a la ciutat de Lleida , té capacitat per a 43 residents. Sembla que el 17 de juny es van detectar símptomes en diverses persones i es van realitzar els tests. La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat aquest dimarts que el brot en una residència de Lleida està controlat, però ha advertit que la Generalitat prendrà una mesura "dràstica", com confinar la zona, si ho veu necessari.





En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, ha explicat que els casos d'aquest brot s'han aïllat i que els contactes s'han controlat, pel que ha traslladat la necessitat de "no generar cap estat d'alarma". Ha separat el brot a la residència de Lleida del brot a Aragó, que ha provocat que les regions properes a Lleida tornin a la fase 2, i ha destacat que el Govern aragonès ha reaccionat "ràpid i bé". Per a ella, això demostra que el millor per gestionar futurs rebrots de la pandèmia és que les comunitats autònomes tinguin les competències per fer-ho: "Si hi ha un rebrot, una segona onada o un contagi massiu de virus, qui primer ho sabrà és la comunitat" .

























Davant la prohibició per part de la Generalitat d'habilitar les pistes de ball de les discoteques, Budó ha explicat que aquesta mesura s'ha pres perquè permetre-ho "faria impossible poder controlar un possible rebrot, els contactes i mantenir les distàncies de seguretat és molt difícil" . "Des del Govern entenem que cal anar avançant en la permissivitat, en poder fer el màxim de coses possibles, però alhora anar controlant al màxim el risc", i ha afirmat que en el cas de les discoteques és millor ser prudent que arriscar-se a possibles rebrots.





En aquest sentit, ha alertat que la ciutadania ha de ser conscient el risc d'infecció que encara existeix i que aquest estiu serà diferent dels anteriors perquè algunes activitats no es podran realitzar de la mateixa manera, de manera que crida a la responsabilitat: " hem d'anar a poc a poc".





GALÍCIA





La Xunta ha realitzat en les últimes hores 13 PCRs més i no hi ha cap nou positiu , tot i que 1 resultat està pendent. En total, són més de 100 les persones sotmeses a anàlisi i que estan en quarantena a Ribeira, Porto do Son i A Pobra do Caramiñal. Els casos confirmats segueixen sent els mateixos que dissabte, 9. Així ho ha ratificat aquest dimarts el gerent del Sergas, Antonio Fernández-Campa, que ha explicat que s'han realitzat 104 PCR, de les quals 94 han estat negatives i una està pendent "de conèixer el resultat".





















L'última informació era de 91 proves iniciades, amb 74 PCR negatives 8 pendents i 9 positius. Per tant, el Sergas ha realitzat en les últimes hores 13 anàlisi més i tots han donat negatiu, a l'espera de l'resultat d'un. Són, en teoria, bones notícies. En teoria, perquè hi ha dues opcions. O SERGAS ja ha identificat a tots els contagiats i aïllar-los, el que explicaria que no apareguessin més positius i que cada vegada sigui necessari fer menys PCR per estar tots els contactes propers ja analitzats. O a SERGAS se li ha escapat algun contagiat i el brot està volant sota el radar de el sistema fins que creixi i es faci visible. Cal recordar que fins al 80% dels contagiats no pateixen símptomes o els pateixen molt lleus, però poden ser contagiosos fins a 14 dies després de la infecció.





Des que divendres passat es va detectar el primer positiu de el focus identificat la plataforma de vigilància va activar el seu protocol de seguiment, en el marc de el qual s'han realitzat PCR a tots els contactes estrets d'aquest. Segons la informació facilitada pel Sergas, els nou casos positius, que pertanyen a l'cercle familiar i d'amistat de la família en què es va registrar el primer cas, han presentat "simptomatologia lleu" i no han necessitat hospitalització, però tenen l'obligació de romandre en quarantena durant 14 dies.





ANDALUSIA





La Conselleria de Salut i Famílies ha informat que, durant aquest dimarts s'ha notificat un "clúster a Màlaga", estant relacionats amb el mateix nou casos positius diagnosticats per PCR. Un clúster és una agrupació de casos que es donen en un mateix lloc i temps determinat. El cas afecta el Centre d'Acollida, Emergència i Derivació Creu Roja Màlaga i el nombre de contactes estrets en estudi és de 100, estant aquests en seguiment actiu, segons ha informat la Junta d'Andalusia en un comunicat. D'altra banda, el centre ha estat sectoritzat i s'han suspès les sortides i entrades d'usuaris; igualment s'han pres mostres per a confirmació per laboratori a tots els residents i treballadors. El primer cas del clúster va donar positiu el diumenge 21 de juny, realitzant-aquestes actuacions en menys de 48 hores.





Andalusia ha registrat aquest dimarts 23 de juliol 3 morts per coronavirus Covid-19, fet que eleva la xifra global de morts a 1.432 des de l'inici de la pandèmia, segons les dades difoses per la Conselleria de Salut i Famílies, que comptabilitza un descens diari en la xifra de casos confirmats per PCR amb quatre en una jornada on no suma nous pacients hospitalitzats i altres 41 persones han superat la malaltia. Per trentena jornada consecutiva, les dades difoses per la Conselleria de Salut difereixen de les facilitades pel Ministeri de Sanitat, que informa d'un sol cas confirmats per PCR en les últimes 24 hores, amb set hospitalitzats i un mort en els últims set dies, període en el qual no comptabilitza nous ingressos a UCI.





















Màlaga repeteix, al costat de Granada, com la província andalusa amb més hospitalitzats i Granada segueix sent la que més pacients té en UCI. Així, Màlaga registra 11 pacients hospitalitzats, un a UCI; seguida per Granada -11, tres a UCI-, Cadis -set, un a UCI-, Sevilla -cinc, un a UCI-, Còrdova -cinc, un a UCI-, Almeria -quatre, cap en UCI-, Jaén -un , en UCI- i Huelva -un, en UCI-.





Pel que fa a les dades provincializados acumulats de la Conselleria de Salut, de les 1.432 morts registrades a Andalusia -tres en les últimes 24 hores-Sevilla repeteix com la que registra més morts per aquesta causa, amb 289, seguida per Màlaga, amb 287 - 1 menys-, Granada amb 284 morts, Jaén amb 188 -una més-, Cadis amb 168 -tres més-, Còrdova amb 115, Almeria amb 53 i Huelva amb 48.





Per la seva banda, els casos positius confirmats per PCR ascendeixen a 12.929 des de l'inici de la pandèmia -quatre més en 24 hores-, liderats per la província de Màlaga amb 2.861, seguida per Sevilla amb 2.498 -un menys-, Granada amb 2.491 - 1 més-, Jaén amb 1.478, Còrdova amb 1.352, Cadis amb 1.307 -dos més-, Almeria amb 533 i Huelva amb 409 -dos més-.





El Ministeri de Sanitat informa sobre l'evolució dels casos confirmats per PCR en l'última setmana i en els últims 14 dies i en tots dos paràmetres ofereix dades favorables per a Andalusia, que registra la quarta menor incidència de tot Espanya de casos confirmats per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes i en els últims set dies.





MÚRCIA





A la Regió de Múrcia, el nombre de contagiats pel brot importat des de Bolívia és de 17 persones en els municipis de Múrcia i Cartagena, i hi ha més de 60 contactes estrets dels infectats en quarantena, segons ha fet saber aquest dimarts el conseller de salut, Manuel Villegas. En concret, el vol procedent de Bolívia va aterrar a Espanya el 3 de juny, amb tres passatgers que es dirigien a la Regió de Múrcia, tot i que s'ha detectat un altre passatger que va donar positiu a Catalunya. "Alguna persona es va poder encomanar a l'avió, però algun d'ells ja va venir positiu des de Bolívia perquè procedia d'una zona en la qual, en teoria, estaven en quarantena", segons Villegas.

















Els primers contagis es van detectar el 17 de juny i el brot va ser declarat a el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències de el Ministeri de Sanitat al procedir l'avió de Bolívia. Els 17 infectats han donat positiu a la prova de PCR i es troben en aïllament, mentre que els 60 contactes estrets estan en seguiment clínic i en quarantena. El conseller ha assenyalat que els viatgers que van viatjar des de Bolívia "són residents a Espanya", de manera que "tenien la possibilitat de tornar als seus domicilis".





CASTELLA LLEÓ





El brot de coronavirus detectat en el Riu Hortega (Valladolid) fa una setmana ha tornat a estendre i suma tres nous casos que finalment han resultat positius després d'un període d'incubació mica més llarg que el dels primers confirmats i detectats, ja aïllats, com conseqüència de l'estudi de contactes. D'aquesta manera, són en total catorze els professionals afectats i set pacients els confirmats relacionats amb aquest mateix brot que es va iniciar amb una pacient ingressada a la zona no covid de l'hospital. Però ella no va ser l'origen, sinó que la transmissió va haver de ser «probablement» d'una visita o de personal de l'hospital mateix; però Sanitat no ha pogut arribar tan lluny en la identificació tot i el rastreig de contactes.





Tots els casos estan aïllats i vigilats, «el seguiment ha estat raonablement satisfactori i encara que mai es poden descartar nous casos derivats d'aquest brot, diagnòstics secundaris, en principi sembla que podria estar tancat», apunten fonts consultades. La majoria dels nous infectats són asimptomàtics -només hi ha tres pacients ingressats, cap dels professionals- i van ser detectats pel protocol que indica que qualsevol persona que ingressa deu ser sotmesa a una PCR i, així, aquesta dona ha resultat positiva; d'aquí, el recorregut epidemiològic. Tots aquests casos han estat identificats per les mesures de prevenció i control que es van prendre res més declarar-se el brot. Els positius nous detectats entre els treballadors corresponen a un metge resident (Mir) ia un tècnic auxiliar d'infermeria (TCAI) que, al costat d'un pacient més de la mateixa planta, eleven a 21 els contagis derivats d'aquest mateix focus. Aquest últim afectat ja havia estat donat d'alta amb anterioritat a l'brot i estava aïllat a casa seva.





















Però no són els únics detectats en el Riu Hortega, «aquesta mateixa setmana van ser identificats altres tres positius derivats des d'Atenció Primària i desvinculats d'aquest brot. Això només vol dir, com constaten les dades de cada dia, que el virus no està inactiu i busca hostes. El perfecte seria poder determinar l'homologia dels ceps, seria l'ideal saber si els casos d'una i altra zona de salut tenen o no relació entre si; encara que també és cert que, previsiblement, en tot Valladolid hagi molt poca variabilitat, que provinguin de la mateixa llinatge; però fer-ho ajudaria a determinar l'origen d'un brot ».





En el matí de dimarts passat 16 de juny, Sanitat va detectar el citat cas en el Riu Hortega, que havia donat negatiu en totes les proves anteriors realitzades durant el seu ingrés al centre assistencial per altres motius de salut aliens a l'virus. Després d'aquest positiu, l'hospital va activar de manera immediata el protocol d'aïllament i control que va implicar, entre altres accions, la realització de PCR als professionals, pacients i visitants que haguessin tingut contacte amb el cas. Amb aquestes proves es van confirmar, en el moment inicial, com a positius en coronavirus tres professionals: dos sanitaris -un tècnic auxiliar d'infermeria i una infermera i un treballador de la neteja; així com altres quatre pacients, a més del cas que va donar el senyal d'alarma, és a dir, cinc afectats.





Des d'aquest moment es va prendre també la decisió, per extremar encara més les mesures de precaució, de mantenir en aïllament domiciliari a diversos professionals sanitaris, encara que la seva prova PCR hagués donat negatiu, atès que havien treballat a la planta on s'ha produït el brot. El període d'incubació de virus està establert pels experts en entre dos i set dies; encara que no es descarta, segons afegeixen alguns especialistes, temps més llargs de fins a 14 jornades; de manera que, encara que no sigui molt probable, tampoc es descarten nous casos associats a aquest brot.





La repetició de proves, com és preceptiu, va fer que dilluns es sumessin nou professionals més -tres infermeres, dos tècnics-quatre zeladors- i un altre pacient, als casos notificats inicialment. Arriben ja a 18 contagiats. Tots ells són a casa seva també aïllats i vigilats i romanen asimptomàtics o lleus.





A aquestes xifres, cal afegir els dos professionals sanitaris més d'aquest dimarts, un metge intern resident i un altre tècnic sanitari. El mir estava en vigilància després de realitzar una assistència sanitària puntual a la planta, abans de declarar-se el brot. I el tècnic pertanyia a el grup de treballadors que romanien aïllats a casa seva, amb la prova negativa, des del principi com a mesura de prevenció. Mentre es mantingui aquesta situació epidemiològica, la planta romandrà sense ingressos nous i en règim d'aïllament. Encara que segueix funcionant completament i amb tots els serveis per a les persones que ja estaven sent ateses en ella, destaquen fonts de la Conselleria de Sanitat.





La cadena continua i Salut Pública segueix realitzant l'estudi de contactes dels casos confirmats i ja s'han realitzat proves als 89 contactes que fins ara requerien seguiment. Castella i Lleó registrava onze nous casos -dues de les últimes 24 hores-, el que situa el seu nombre actual a 26.275; d'aquesta xifra, 19.867 amb PCR.





NAVARRA





Una dona de 75 anys ha sortit de la UCI del Complex Hospitalari de Navarra després 96 dies ingressada com a conseqüència de l'coronavirus. La pacient, que passa ara a planta al Complex Hospitalari, ha estat acomiadada amb aplaudiments i paraules d'ànim dels professionals sanitaris.





Es dóna la circumstància que la dona va complir 75 anys durant el seu ingrés a l'UCI. La pacient va ingressar a l'hospital el passat 18 de març i va passar a l'UCI el 20 de març. Cal recordar que ahir mateix va sortir també de l'UCI un agent de la Policia Foral després 64 dies d'ingrés.





Segons les dades facilitades pel Govern de Navarra aquest dimarts, en l'últim dia havia hospitalitzades per coronavirus a la Comunitat foral 31 persones, tres d'elles a la UCI i 28 en planta.





A Navarra s'ha produït un repunt de 21 nous casos a la Comunitat foral fruit de reunions familiars. Aquest augment de casos s'ha produït en dos àmbits: un a la zona nord i un altre a Pamplona i Comarca. L'increment de casos suposa un repunt respecte als casos reportats en els últims dies. Diumenge, el Govern va informar que s'havien registrat tres casos i el dissabte s'havia adonat de vuit casos nous.





















La consellera Induráin ha explicat que l'augment de casos d'aquest dilluns "té a veure amb relacions familiars i relacions socials, no és en el context de centres sanitaris o sociosanitaris, on portem a terme una mesures preventives molt intenses per blindar". També ha indicat que, en concret, aquest augment de casos obeeix a un seguiment dels contactes de positius anteriors. Així, dels 21 casos nous, 12 corresponen a l'estudi de contactes en una zona del nord de Navarra i en la Comarca de Pamplona.





Induráin ha destacat que el Govern de Navarra està fent "una identificació, un aïllament i un seguiment molt precoç dels contactes" i ha assenyalat que la majoria dels nous casos detectats eren "asimptomàtics". "Obeeix a una detecció molt precoç per tallar la transmissió", ha dit.





"A l'ésser en l'àmbit familiar no es pot parlar de brot", ha assenyalat la consellera, tot i així no ha pogut amagar la seva preocupació perquè aquest tipus de repunts siguin comuns, i per això ha apel·lat una vegada més a la responsabilitat individual de la ciutadania. "És molt important que no ens oblidem de tot el que hem passat i que entre tots apel·lem a aquesta responsabilitat", ha dit.





Preguntada per si es van a prendre mesures més restrictives de cara als Sanfermines fruit d'aquest repunt de casos en l'àmbit de les reunions familiars i socials, molt comuns en les festes patronals, ha assenyalat que s'està treballant en algunes mesures, però ha insistit que el que no es produeixin nous brots dependrà de la "responsabilitat individual com col·lectiva". "Hem d'evitar aglomeracions i hem de relacionar-nos evitant riscos, perquè segons quin tipus d'actes o de situacions comporten un alt risc i hem de evitar-ho".





EUSKADI





El Departament de Salut ha constatat durant els últims dies "diversos" contagis entre menors d'edat que anirien en augment davant de l'evolució a la baixa de la resta d'afectats per la pandèmia. La consellera Nekane Murga ha confirmat que 2 dels 8 nous positius detectats en les últimes hores són nadons i encara que no ha aportat explicacions sobre aquest increment de casos sí que ha advertit a les famílies que protegeixin els menors.





Des que es va detectar la presència de l'Covid-19 a Euskadi s'han registrat 84 casos de menors de 9 anys contagiats que representen el 0,4% del total de positius bascos que superen els 20.000 casos.





Segons dades de l'Associació Espanyola de Pediatria, fins a la primera setmana de juny uns 1.400 menors s'havien contagiat de Covid-19 a Espanya. El contagi i el tractament tant de nens sans com de nens amb patologies prèvies ha donat bons resultats i pràcticament no han necessitat d'atenció hospitalària. A Euskadi, les dades d'Osakidetza registren tan sols l'hospitalització de 4 menors de nou anys des que es va propagar el coronavirus a finals del mes de febrer.





Murga ha reconegut que els nens amb Covid-19 no pateixen "manifestacions greus" però aquest criteri general no ha de minimitzar les seves mesures de protecció. Els dos nadons detectats en les últimes 24 hores s'haurien contagiat en el seu àmbit familiar mentre continuen estables els focus dels dos hospitals de Basurto i de Txagorritxu, el de Orio i el que ha afectat una residència religiosa a Bilbao. Segons les dades aportades es mantenen invariables els contagis de Txagorritxu (15 positius), de Basurto (45) i de la congregació de les Serves de Jesús (8). Dels 8 nous casos detectats ahir, dos són d'Orio i estan vinculats amb un "context familiar". Osakidetza ha registrat una mort més pel que ja són 1.605 les víctimes a Euskadi de la pandèmia.