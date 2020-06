Un detingut a Cambrils i tres denúncies més a Catalunya per agressions sexuals durant la nit de Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una agressió sexual que presumptament va tenir lloc aquest dimarts a la nit durant la revetlla de Sant Joan a Cambrils (Tarragona).





La policia catalana ha informat que l'ha detingut després que la víctima presentés una denúncia davant els Mossos per aquests fets.









A més, els Mossos han rebut tres denúncies per presumptes agressions sexuals a Catalunya i una altra per un presumpte atac homòfob a una parella a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) durant la nit d'aquest dimarts, revetlla de Sant Joan, tot i que encara no hi ha hagut detencions .





En roda de premsa telemàtica al costat de comandaments dels cossos d'emergències, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha lamentat que "aquest país no pot ser lliure mentre es continuïn efectuant agressions".





A més, el comissari Joan Carles Molinero ha explicat que els Mossos han dut a terme 37 actuacions per violència de gènere, i 16 per violència domèstica.