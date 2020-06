ERC planteja al Govern espanyol derogar la reforma laboral i impulsar l'impost de grans fortunes

Esquerra Republica (ERC) aposta per llançar la reconstrucció després del coronavirus amb més despesa social que ajudi els més vulnerables i amb major pressió fiscal sobre les grans empreses i les grans fortunes, a més de reclamar la derogació de les reformes laborals del socialista José Luis Rodríguez Zapatero i el popular Mariano Rajoy.









Així es desprèn de les conclusions que la formació independentista ha registrat aquest dimecres al Congrés per al seu debat en la Comissió de Reconstrucció després del Covid-19.





Sobre política sanitària, ERC presenta un decàleg, que comença amb la petició que el Govern respecti el marc competencial i de gestió descentralitzada en cas de futures pandèmies i d'un increment del finançament estructural del sistema de salut per arribar a la mitjana europea de despesa en referència al PIB en un termini de 10 anys.





També reclama una ampliació del finançament de sistema social en percentatges equiparables a la despesa sanitària i que es compleixi amb el finançament estatal de la Llei de Dependència. A més, crida a prioritzar l'atenció domiciliària, així com la innovació al servei de models no presencials d'atenció mitjançant l'ús de les noves eines tecnològiques.





De la mateixa manera, vol que es facilitin els canvis regulatoris necessaris per a la correcta coordinació dels serveis socials i sanitaris, amb la història clínica compartida i gestió unificada a càrrec de les comunitats amb les corresponents transferències econòmiques per aquest finançament.





En matèria de polítiques socials, els independentistes es centren en compensar la situació generada a les famílies amb el tancament de col·legis durant tres mesos, especialment a les més vulnerables. En concret, proposen crear fons extraordinaris per a activitats socioeducatives i lúdiques a l'estiu, per a un sistema de "beques salari" per a joves d'entre 16 i 18 anys, per a una nova política de digitalització a les aules i perquè els centres amb alumnat desfavorit garanteixin les activitats complementàries.





800 MILIONS CONTRA LA POBRESA

El document d'ERC, que inclou una trentena de mesures en aquesta matèria, també proposa reclamacions que han cobrat protagonisme en les últimes setmanes, com aprovar amb caràcter indefinit el subsidi d'atur per a treballadores de la llar, aprovar la Llei Trans per eradicar totes les formes de discriminació, crear un fons de lluita contra la pobresa infantil de 800 milions d'euros, establir un nou sistema de gestió dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF, regularitzar a totes les persones migrants residents o instaurar una Renda Bàsica Universal.





En matèria laboral, a més de la derogació íntegra i immediata de les reformes de 2010 i 2012, plantegen que tota empresa que s'hagi acollit a beneficis laborals o facilitats per afrontar la crisi hagi de mantenir l'ocupació, un permís remunerat per a la cura i la reforma de l'horari de la jornada per adaptar-lo a l'horari escolar, fomentant el teletreball i la flexibilitat horària. També suggereixen sanejar la Seguretat Social amb una reestructuració històrica de les despeses en polítiques actives d'ocupació, a costa dels pressupostos generals de l'Estat.





Per a aquest mateix any demanen un règim sancionador contra la morositat, la reforma del RETA perquè autònoms cotitzin segons els seus ingressos i, no més tard de 2022, la finalització de les obres del Corredor Mediterrani. També plantegen rebaixar en tres anys el pressupost de Defensa, acabar amb l'I + D militar i "alliberar" dels pressupostos de Cultura la tauromàquia.

També proposen un impost nou sobre grans fortunes, eliminar privilegis a Socimis i Sicav, augmentar la pressió fiscal als grans rendes, bancs i transaccions financeres, un IVA superreduït per a la cultura, eliminar "pràctiques oligopolístiques" en el sector energètic, alliberar tot el superàvit municipal per a polítiques socials i aixecar restriccions pressupostàries sobre ajuntaments i comunitats.





MUTUALITZAR DEUTE

En l'àmbit europeu, ERC aposta per buscar nous mecanismes de solidaritat comunitària, mutualitzar el deute sense aprofundir en asimetries entre països, crear una renda bàsica universal europea finançada amb taxes tipus 'Tobin' i 'Google', eines contra l'evasió fiscal i per harmonitzar impostos i impulsar la digitalització i l'autonomia estratègica de la indústria.





També demanen una autèntica autoritat europea de gestió de crisi, crear una reserva estratègica de material mèdic i sanitari d'emergència, vigilar que els mecanismes de control no retallin drets fonamentals, proporcionar ajuda humanitària i recursos mèdics d'urgència als països de sud i els camps de refugiats i una política d'acollida que tingui com a centre les persones i els Drets Humans.