La setmana que s'arribarà als 10 milions de casos de Covid-19 al món segons l'OMS

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat aquest dimecres que s'estima que la setmana que s'assoleixin els 10 milions de casos de Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, al món.









En una roda de premsa, Tedros ha recordat que ja s'han notificat 9,1 milions de contagis i més de 470.000 morts per aquesta causa, si bé ha avisat que mentre que en el primer mes de pandèmia es van detectar menys de 10.000 casos, en l'últim mes s'han diagnosticat a gairebé quatre milions de persones.





"Això és un recordatori que fins i tot mentre continuem investigant en vacunes i tractaments, tenim la responsabilitat urgent de fer tot el possible amb les eines que tenim disponibles per reduir la transmissió de virus i salvar vides", ha dit Tedros.





En aquest sentit, el director general de l'OMS ha informat que una de les formes "més efectives" per salvar vides és proporcionar oxigen als pacients greus o crítics amb Covid-19, ja que si no s'és subministra el virus priva les cèl·lules i als òrgans de l'oxigen que necessiten, incrementant així les probabilitats de mort.





L'organisme de Nacions Unides estima que el món necessita actualment, i en el context de la pandèmia pel Covid-19, al voltant de 620.000 metres cúbics d'oxigen al dia, si bé Tedros ha avisat que molts països estan tenint dificultats per obtenir-lo, ja que el 80 per cent que hi ha al mercat és propietat d'unes poques companyies i la demanda supera en l'actualitat a l'oferta.





No obstant, ha informat que l'OMS ja ha comprat concentradors d'oxigen i que en les pròximes setmanes els enviaran a 120 països. A més, ha identificat altres que podrien estar disponibles en els pròxims sis mesos, i ha adquirit dispositius que permeten controlar l'oxigen a la sang dels pacients.





"Un altre desafiament és que molts pacients amb malalties crítiques necessiten un major flux d'oxigen que el que produeixen la majoria dels concentradors disponibles comercialment. Per abordar aquest desafiament, l'OMS està donant suport a diversos països a comprar equips que els permetin generar el seu propi oxigen concentrat en grans quantitats. Aquesta és una solució sostenible per al Covid-19 i altres patologies, si bé requereix experiència tècnica per al seu manteniment ", ha comentat Tedros.





Finalment, i amb motiu que aquest divendres la República Democràtica de Congo posarà fi al brot d'ebola, després de gairebé dos anys de lluita, el director general de l'OMS ha assegurat que moltes de les mesures de salut pública que han permès detenir aquesta malaltia són les "mateixes" que es necessiten per frenar el coronavirus: detectar els casos, aïllar-los, fer-los test, tractar-los i rastrejar a tots els seus contactes. "Aquestes són les mesures que han de seguir sent la columna vertebral de la resposta en tots els països", ha tancat Tedros.