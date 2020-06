La pandèmia del Covid-19 pot augmentar els casos i morts per tuberculosi, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres i de la Universitat de Lancaster (Regne Unit) en un estudi publicat al 'European Respiratory Journal'.









Abans de l'aparició del nou coronavirus, més de 4.000 persones morien cada dia de tuberculosi, especialment en els països amb menys recursos. De fet, els experts han estimat que en els propers cinc anys augmentaran les morts per aquesta causa a la Xina, Índia i Sud-àfrica.









"Hi ha la preocupació que la pandèmia de COVID-19 estigui causant una disminució en l'assistència a la clínica de la tuberculosi, retard en el diagnòstic i el tractament. Això és especialment rellevant en els països de baixos i mitjans ingressos on els serveis de salut, o l'accés a ells, podrien veure substancialment alterat ", han explicat els investigadors.





I és que, han observat que si hi ha una interrupció substancial dels serveis de salut, i una reducció de del per cent en els casos de tuberculosi detectats i tractats, hi haurà un augment tant en la incidència com en les morts per aquesta malaltia en els següents cinc anys, sense importar el nivell de contacte social.





L'escenari més probable, basat en la informació actual i les mesures de distanciament, suggereix que es produiran en cinc anys 6.000 morts addicionals a la Xina, 95.000 a l'Índia i unes 13.000 a Sud-àfrica.





No obstant això, si les mesures de distanciament social són mínimes i hi ha una interrupció substancial de l'atenció mèdica, basada en una reducció del 80 per cinto en la detecció de casos i l'èxit del tractament, el model prediu un augment del 8-14 per cent en les morts acumulades per tuberculosi en els propers cinc anys.