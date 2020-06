Torra dóna suport a Borràs: "cap independentistes tindrà mai un judici just a Espanya"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestat aquest dijous el seu suport a la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, a l'espera que aquest dijous es voti el seu suplicatori al ple de Congrés, i ha avisat que "cap independentista tindrà mai un judici just a Espanya ".













"No és només la història, és ahir, és avui i serà demà: cap independentiste no tindrà mai un judici just a Espanya. Entre d'altres motius, per això som independentistes, per l'anhel d'una societat justa i respectuosa amb els drets fonamentals", ha assegurat en un missatge al seu compte de Twitter.









També ha expressat el seu suport a Borràs el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que ha acusat ERC, CUP i EH Bildu d'inhibir-se en aquesta causa al no participar aquest dijous en la votació que, amb tota probabilitat, donarà llum verda al suplicatori per investigar a Borràs.





"És trist veure a alguns independentistes inhibir-se davant la (in)justícia espanyola en el cas de la persecució política a Laura Borràs. No tot val en política", ha apuntat en un missatge al seu compte de Twitter.









Els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, també a través dels seus respectius comptes de Twitter, han enviat ànims a Borràs.





"Algú va dir allò de que 'la pitjor injustícia, és la justícia simulada'", constata Turull, mentre que Rull ha acusat la Guàrdia Civil d'apuntar, al marge dels criteris de la Sindicatura de Comptes i dels Mossos d'Esquadra, i al Tribunal Suprem d'executar-lo.





"És el manual clàssic per combatre la dissidència política. El suplicatori forma part d'aquesta ignomínia", ha lamentat.