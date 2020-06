El Congrés aprova el suplicatori de Laura Borràs i autoritza la investigació del Suprem

El Ple de Congrés ha aprovat aquest dijous el suplicatori de la portaveu de Junts, Laura Borràs, donant així llum verda al Tribunal Suprem perquè la investigui per delictes de frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).









En una votació secreta, el suplicatori ha sortit endavant amb vots 293 vots de diputats de PSOE, PP, Vox, Unides Podem i Ciutadans, en contra s'han posicionat els 14 que sumen Junts i el PNB, i s'han registrat també cinc abstencions.





ERC, la CUP, Bildu i el BNG han preferit no participar en la votació per no haver de votar a favor del que Borràs considera una causa política ni en contra que s'investigui un presumpte cas de corrupció.





Un cop aprovat el suplicatori, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, disposa de vuit dies per traslladar la decisió a l'autoritat judicial, advertint de l'obligació de comunicar a la Cambra les actuacions i sentències que es dictin i afectin personalment a la portaveu de Junts, que seguirà en el seu càrrec, encara que sense parlar d'un assumpte que ja està 'sub iudice'.





Durant el debat que ha tingut lloc en el Ple, Borràs, segons ha explicat després en roda de premsa, ha avisat els seus companys que donar-li suport seria un "atropellament" als seus drets i ha defensat que, de fet, el Suprem i als ha vulnerat per demanar el suplicatori en ple estat d'alarma, sense tenir en compte que s'havien suspès els terminis judicials.





Borràs va recórrer per aquest motiu la decisió de la Mesa de Congrés de tramitar la sol·licitud, però el recurs va ser rebutjat i el suplicatori va continuar el seu camí. La setmana passada, l a Comissió de l'Estatut dels Diputats es va mostrar a favor d'aixecar el fur i va elevar el seu dictamen a Ple, que aquest dijous ho ha ratificat.





La portaveu de Junts, que ha lamentat que hi hagi "triomfat la repressió", també ha exposat la seva postura en un correu electrònic que ha enviat als representants de tots els grups, als quals ha demanat que votessin "amb el cor" i tenint en compte la "presumpció d'innocència".





ELS 'morats', De l'abstenció A EL SÍ

En el debat d'aquest dijous, a més de l'afectada, han pres la paraula la presidenta de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, la socialista Begoña Nasarre, així com el PNB, ERC, la CUP, Vox i el PP, segons han precisat a fonts parlamentàries.





No ha pujat a la tribuna ningú de Unides Podem, que es va abstenir en la comissió considerar que el Suprem no havia respectat la suspensió dels terminis judicials decretada per la pandèmia de l'coronavirus. No obstant això, per a aquest dijous tenien anunciat el seu suport a el suplicatori per no impedir una investigació sobre corrupció, però avisant alhora que estaran vigilants perquè Borràs sigui investigada amb totes les garanties.





En qualsevol cas, atès que la votació és secreta, pot haver diputats que s'hagin desmarcat de la consigna oficial de la coalició d'esquerres.