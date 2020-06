L'OMS estima que la vacuna contra la coronavirus estarà disponible en un any

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avançat aquest dijous que la vacuna contra la coronavirus podria estar disponible en el termini d'un any, d'acord amb el centenar d'investigacions que hi ha en marxa a nivell mundial.









Així ho ha expressat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una compareixença davant el Parlament Europeu en què ha compartit les previsions que fa l'organisme. "L'estimació és que podríem tenir una vacuna en el termini d'un any, si s'accelera pot resultar una mica abans, fins i tot un parell de mesos abans", ha assenyalat.









"Quan es descobreixi serà la primera vacuna, serà difícil, perquè els primers passos en alguna cosa són difícils, però tenim ja cent candidatures i alguna ja està en estat avançat", ha explicat el biòleg etíop, qui, alhora, ha avisat que el problema llavors serà la distribució i l'accés a aquest tractament.





Normalment la primera producció d'una vacuna no és massiva i no serà un bé d'accés universal res més descobrir-se, ha avisat Tedros, que considera cabdal el compromís polític per augmentar les inversions en la fabricació del tractament. "No serà fàcil però cal caminar en la bona direcció", ha apuntat, instant a la cooperació mundial en aquest aspecte.





NOVA NORMALITAT: VERD I SOSTENIBLE

El mandatari de l'OMS ha aprofitat la seva intervenció davant l'Eurocambra per assenyalar que la UE està en una bona posició per liderar un nou model social i econòmic després de la pandèmia que passi per la transició ecològica, l'equitat i la sostenibilitat.





Segons la seva opinió, no es pot tornar a la situació anterior a la pandèmia, sinó que la UE ha de liderar una "nova normalitat" més inclusiva i verd. Igualment ha posat l'èmfasi en millorar les xarxes de protecció social i invertir més en els sistemes de salut, especialment en l'àrea d'atenció primària. "Hem d'assegurar que traiem lliçons d'això i que mai el món torna a veure tan poc preparat per a una crisi així", ha sintetitzat.