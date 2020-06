Un estudi confirma que el tractament contra el càncer no empitjora la infecció per coronavirus

Un estudi dut a terme per investigadors del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Estats Units), i publicat a la revista 'Nature Medicine', ha posat de manifest que el tractament contra el càncer no empitjora la infecció per coronavirus.













Per això, els experts han assegurat que els pacients no han de retardar l'administració dels seus tractaments contra el càncer per por d'una infecció per Covid-19. A més, han encoratjat els oncòlegs a subministrar les teràpies als seus pacients.





"El curs i l'espectre clínic d'aquesta malaltia encara no es comprèn completament i aquest és només un dels molts estudis que hauran de realitzar-se sobre les connexions entre el càncer i Covid-19. Però el gran missatge ara és clar, la gent no ha de aturar o posposar el tractament de el càncer ", han assegurat.





Els investigadors han arribat a aquesta conclusió després d'analitzar a 423 pacients amb càncer diagnosticats amb Covid-19 entre el 10 de març i el 7 d'abril. En general, el 40 per cent van ser hospitalitzats per Covid-19, el 20 per cent va desenvolupar una malaltia respiratòria greu, el nou per cent va necessitar ventilació mecànica i el 12 per cent va morir.





Els tipus de càncer més freqüents van incloure tumors sòlids com el càncer de mama, colorectal i de pulmó. El limfoma va ser la neoplàsia hematològica més freqüent, mentre que més de la meitat dels casos van ser tumors sòlids metastàtics.





A l'igual que altres estudis en la població general, els investigadors van trobar que l'edat, la raça, la malaltia cardíaca, la hipertensió i la malaltia renal crònica es correlacionaven amb resultats greus.





De fet, els investigadors van trobar que els pacients que prenien medicaments d'immunoteràpia tenien més probabilitats de desenvolupar una malaltia greu i requerir hospitalització. "Es necessita més investigació per observar els efectes d'aquests medicaments. Però altres tractaments contra el càncer, com la quimioteràpia i la cirurgia, no van contribuir a pitjors resultats", han tancat els científics.