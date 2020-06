Cosmocaixa posa en marxa les CosmoNits de cinema de juliol i agost

La programació de les CosmoNits de CosmoCaixa converteix, un estiu més, la Plaça de la Ciència en un lloc de trobada per als amants de l’art de la cinematografia i la ciència.









El cicle d'enguany presenta una selecció de llargmetratges de destacats directors i d'obres que ja s'han convertit en clàssics del gènere. Els films de les nou sessions presenten temes que tracten des de les realitats paral·leles i la intel·ligència artificial fins a les mutacions del cervell. És una proposta sorprenent, pensada per a totes les edats, que inclou pel·lícules de referència com Jurassic Park o La mosca, i títols més recents com Pròxima.





La programació cinematogràfica subratlla, així, la idea que els avenços científics i la investigació poden canviar la nostra percepció de l'entorn i l'alhora fer-nos reflexionar sobre temes ètics. CosmoNits de pel·lícula és una activitat de CosmoCaixa concebuda perquè el públic de totes les edats gaudeixi de la ciència, de la cultura, del cinema i de la vida.





En aquesta sisena edició, i per tal de complir els protocols de seguretat implantats arran de la pandèmia, el públic accedirà a les sessions de manera individual o en grups de persones convivents, mantenint sempre les distàncies i complint les mesures generals establertes en el centre per garantir la seguretat. Així mateix, la disposició de les gandules garantirà les distàncies, el confort i la seguretat dels assistents.





Les CosmoNits ens proposen una experiència completa. I és que, juntament amb la pel·lícula, es podrà gaudir de la visita al museu des de les 19 fins a les 21.45 hores, i d'un menú especial per sopar a la cafeteria de CosmoCaixa.





Durant la visita al museu, es podrà explorar la Sala Univers, passejar pel Bosc Inundat, conèixer la geologia del planeta al Mur Geològic, i visitar l'exposició temporal Sabres i mastodonts, en companyia d'un educador o una educadora que estarà a disposició de el públic .





La programació d'aquesta temporada és la següent:

Dijous 2 de juliol, 22.00 h, Gattaca, d'Andrew Niccol (106 min, VOSE)

Dijous 9 de juliol, 22.00 h, ¡Olvídate de mi! , De Michel Gondry (108 min, VOSE)

Dijous 16 de juliol, 22.00 h, Spiderman, un nuevo universo, de

B. Persichetti, P. Ramsey i R. Rothman (117 min, VOSE)

Dijous 23 de juliol, 22.00 h, La mosca, de David Cronenberg (100 min, VOSE)

Dijous 30 de juliol, 22.00 h, Próxima, d'Alice Winocour (107 min, VOSE)

Dijous 6 d'agost, 22.00 h, El viaje de Chihiro, d'Hayao Miyasaki (124 min, VOSE)

Dijous 13 d'agost, 22.00 h, Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve (163 min, VOSE)

Dijous 20 d'agost, 22.00 h, Jurassic Park, de Steven Spielberg (121 min, VOSE)

Dijous 27 d'agost, 22.00 h, Donnie Darko, de Richard Kelly (113 min. VOSE)