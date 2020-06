Trobades dues superterres voltant d'una estrella nana vermella a només 10,7 anys llum

Un treball, publicat aquest dijous a la revista 'Science', informa el descobriment de dos superterres i un possible tercer planeta al voltant d'una estrella veïna, que formen el sistema planetari compacte més proper conegut. GJ887, situada a uns 10,7 anys llum, és la dotzena estrella més propera.









Es tracta d'una estrella nana vermella, el tipus d'estrelles més comú en la Via Làctia, que presenta una massa equivalent a la meitat de la de el Sol i una temperatura aproximada d'uns 3.400 graus, uns 2.100 graus més freda que el Sol.





Els planetes, denominats GJ887b i GJ887c, presenten respectivament una massa mínima d'unes quatre i set vegades la terrestre, i tots dos giren al voltant de la seva estrella a una distància menor que la zona d'habitabilitat, o regió en la qual seria possible l'existència d'aigua líquida en superfície. No obstant això, el segon planeta orbita molt a prop de la vora interna d'aquesta zona.





"Hem trobat dos superterres, o planetes més massius que Terra, al voltant de GJ887 --indica Eloy Rodríguez, investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAACSIC) que ha participat en el hallazgo--. A més, hem trobat indicis de l'existència d'una tercera Supertierra que, de confirmar-se, es trobaria dins de la zona d'habitabilitat ".





GJ887 es converteix així en un dels sistemes multiplanetarios propera coneguts, només per darrere dels de Propera Centauri i Wolf359, situats a 4,2 i 7,9 anys llum de distància i amb dos planetes detectats en cada un d'ells. Si bé, GJ887 constitueix el més compacte, amb els seus dos planetes girant al voltant de l'estrella cada 9,3 i 21,8 dies, i el tercer candidat cada 51 dies.





"Donada la seva massa mínima, en principi podrien ser superterres rocoses, però això no ho sabem amb seguretat. A falta d'una mesura del radi, que no tenim perquè els planetes no transiten, no podem determinar la seva densitat mitjana. A més, depenent de la inclinació de l'òrbita pel que fa a nosaltres, les masses podrien ser molt més grans i passar a la franja dels minineptunos, amb major contingut d'aigua en la seva estructura ", apunta Pedro J. Estimat, investigador també del IAA-CSIC i un altre dels autors de la investigació.





UNA NANA ROJA PARTICULARMENT 'TRANQUIL'

Les estrelles nanes vermelles mostren, però, una característica que podria dificultar la presència de vida en els planetes que les envolten: es tracta d'estrelles que mostren una activitat superficial molt més gran que les de tipus solar, amb fulguracions magnètiques relativament freqüents.





En aquest sentit, GJ887 pot resultar especialment interessant, ja que, a diferència de Propera Centauri i de Wolf359, que presenten gran activitat magnètica en les seves superfícies, sembla tractar-se d'una estrella molt tranquil·la.





GJ887 ha estat observada durant tres mesos amb l'espectrògraf HARPS, uns dels instruments caçaplanetes més precisos, i s'han emprat dades d'arxiu de diversos espectrògrafs que abasten més de 20 anys, a més d'observacions fotomètriques des de terra i des de l'espai.





"Amb totes aquestes dades no hem detectat fulguracions. Fins i tot la detecció fotomètrica d'activitat magnètica superficial és molt feble, el que fa d'aquest sistema planetari un candidat molt interessant per a investigar l'existència de planetes rocosos susceptibles d'albergar vida", indica Rodríguez.





A l'alta estabilitat de GJ887 se sumen la seva proximitat i el seu alt brillantor aparent, ja que es tracta de la nana vermella més massiva de l'entorn solar i, per tant, la de major ràdio.





Això fa que els seus planetes constitueixin candidats ideals per investigar la possible presència d'atmosferes i molècules concretes amb instrumentació de nova generació, com el telescopi espacial James Webb, el llançament està previst per a març de 2021.





Els planetes s'han trobat en el marc de la col·laboració internacional RedDots gràcies a la tècnica Doppler, que permet detectar el petit moviment que els planetes produeixen en la seva estrella a l'girar al voltant d'ella. A Espanya participen, a més del IAA-CSIC, l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) i l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC).