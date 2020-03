La impressionant imatge d'una lluita estel·lar

Aquesta impressionant imatge que podeu veure a continuació s'ha obtingut des de l'observatori ALMA, la imatge mostra el resultat d'una tremenda lluita estel·lar, un complex i impressionant entorn de gas que envolta la binària HD101584.





Els colors d'aquesta apoteòsica imatge representen la velocitat, passant del blau (gas que es mou més ràpid cap a nosaltres) al vermell (gas que s'allunya més ràpid de nosaltres). Els dolls, gairebé al llarg de la línia de visió, impulsen el material en blau i vermell. Les estrelles de sistema binari es troben en l'únic punt brillant de centre de l'estructura d'anell que es mostra en verd, el qual es mou a la mateixa velocitat que el sistema en el seu conjunt al llarg de la línia de visió. Els astrònoms creuen que aquest anell té el seu origen en el material expulsat mentre l'estrella de massa inferior de sistema binari avançava en espiral cap a la seva companya gegant vermella.









Crèdit: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), Olofsson et al. Agraïments a: Robert Cumming





Podem fer un zoom cap a aquest impressionant objecte:





Crèdits: European Southern Observatory (ESO)





A mesura que l'estrella principal es convertia en una geganta vermella, va créixer prou com per embolicar la seva parella estel·lar de menor massa. En resposta, l'estrella més petita es va dirigir en espiral cap al nucli de la gegant, però no va xocar amb ella. Més aviat, aquesta maniobra va fer que l'estrella més gran esclatés, dispersant de manera espectacular les seves capes de gas i deixant exposat el seu nucli. Tota una lluita estel·lar ...