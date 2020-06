Dimiteix el responsable de les residències sociosanitàries de Madrid

El responsable polític de les residències sociosanitàries de la Comunitat de Madrid ha presentat la seva renúncia al càrrec "per motius de salut". Es tracta del gerent de l'Agència Madrilenya d'Atenció Social (AMES) de la Conselleria de Polítiques Socials, Igualtat, Famílies i Natalitat, Óscar Álvarez López.





Óscar Álvarez ha presentat la seva dimissió irrevocable per carta, en la qual ha afirmat que està "orgullós" d'haver desenvolupat aquest lloc i per haver format part de la Conselleria "malgrat totes les dificultats i de la situació dramàtiques que ens ha tocat viure".





La dimissió arriba en plena crisi política al govern madrileny, que en els últims dies ha vist com la publicació de vídeos i àudios sobre les instruccions donades per l'executiu que presideix Isabel Díaz Ayuso sobre el trasllat d'ancians malalts als hospitals posen en dubte les ordres defensades per la presidenta madrilenya.





En l'última conversa feta pública, un metge d'una residència li reconeixia, via telefònica, a la filla d'una resident que havien rebut ordres de Govern madrileny de no traslladar als centres hospitalaris a persones amb coronavirus que a més tinguessin altres malalties afegides que fessin molt difícil salvar-los la vida. La pacient de la qual parlen morir poc després a la residència sense rebre cap mena d'atenció mèdica per al coronavirus.





Les desavinences en el mateix equip del govern autonòmic han generat una situació gairebé insostenible. Les diferències de criteri entre membres del Partit Popular i de Ciutadans, socis de govern, no han deixat de sortir a la llum pública i els atacs creuats han posat en dubte fins i tot la continuïtat de l'Executiu.





Díaz Ayuso ha criticat la filtració de la conversa entre el metge i la filla de la pacient. "És injust que es tracti per àudios, converses o comentaris del que s'ha viscut a les residències i no es poden treure conclusions d'aquest tipus de converses", ha dit.