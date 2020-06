Més de 6.000 famílies catalanes ja han rebut l'Ingrés Mínim Vital

El Govern ha assegurat que 6.140 llars catalanes ja han percidibo l'Ingrés Mínim Vital aprovat pel Govern. Segons els càlculs de la Seguretat Social, al voltant de 20.000 ciuddanos de Catalunya, entre els quals es troben 12.336 menors, han rebut l'ingrés.









Es tracta d'aquells que percebien la prestació per fill a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor del 33% i que han estat reconeguts d'ofici com a beneficiaris de l'IMV. Les llars reconeguts d'ofici són aquells dels que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) tenia informació suficient sobre la composició de la llar per poder realitzar la reconversió.





La Seguretat Social els va avisar, prèviament, per missatge de telèfon i carta perquè no haguessin de sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital. La resta dels beneficiaris de la prestació per fill a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor a l'33% que puguin ser beneficiaris de la nova prestació ja poden sol·licitar-lo, ja que no consta informació suficient per reconvertir d'ofici la prestació.





A Catalunya, en els primers deu dies des de l'inici de l'termini per a sol·licitar el IMV, s'han registrat a l'INSS unes 48.400 sol·licituds. La majoria han estat presentades per via telemàtica, ja que l'atenció presencial en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) es va reobrir dijous.





Als que realitzin la sol·licitud en els tres primers mesos (fins al 15 de setembre), i tinguin dret a la prestació segons la documentació acreditada, els serà concedida amb efectes retroactius des de l'1 de juny.





Segons els càlculs de l'Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, més de 100.000 llars catalanes podrien ser beneficiaris, en els quals viuen unes 300.000 de persones, de les quals la meitat són menors.